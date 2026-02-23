Nové scénky z BAUHAUSU: Vojta Kotek chce zapadnout mezi zkušené fachmany

Síť odborných center BAUHAUS pokračuje s kampaní „Nešikovný manžel“. V hlavní roli i tentokrát figuruje Vojta Kotek, který se jako kutil-amatér snaží neúspěšně obstát mezi zkušenými fachmany. Kampani, která startuje 23. února 2026, dominuje claim „U nás se jako fachman může cítit každý“ a připomíná, že BAUHAUS je zařízený pro potřeby řemeslníků, profesionálních stavebníků i nadšených kutilů.
„Naším dlouhodobým cílem je, aby se u nás zákazník cítil příjemně a sebevědomě, bez ohledu na to, jestli staví dům, nebo poprvé montuje poličku. Kampaň proto s nadsázkou ukazuje situace z běžného života, se kterými se spousta lidí ztotožní. Zároveň připomíná, že odborná centra BAUHAUS nenabízejí pouze široký sortiment, ale také odborné poradenství a služby, které zákazníkům skutečně pomáhají – od přířezu dřeva přes míchání barev až po půjčovnu nářadí či přívěsů. Chceme, aby si u nás jako fachman připadal opravdu každý,“ říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu společnosti BAUHAUS.
Vojtu Kotka, snažícího se obstát mezi zkušenějšími kutily, uvidí diváci na televizních obrazovkách během února až května, a to hned v několika formátech. Kromě hlavního 30s spotu a 10s reminderů se na kanálech Nova a Prima Group, ale i na ČT a Oneplay objeví také sponzorské vzkazy a injektáže, vše doplní HbbTV formát. Online kampaň bude kromě zmíněných formátů zahrnovat také 20s spoty a 6s bumpery, bannery, interaktivní brandingové formáty a online audio.
Vizuály budou k vidění v rámci intenzivní OOH kampaně napříč Českou republikou a chybět nebude ani kreativní zpracování v podobě radiových spotů. Do nové aranže, tentokrát rockové, byl opět upraven osvědčený akustický branding vycházející z hitu Our House skupiny Madness.
Režie se stejně jako u předešlých spotů ujal Vojta Kotek, kreativního zpracování Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej Gang. Klíčové vizuály vznikaly v průběhu natáčení, autorem fotografií je Miro Minarovych.