Magnesia se po třech letech vrací ke spotům Českého lva. Hlavní role se zhostila Antonie Martinec Formanová

Po tříleté pauze se Magnesia vrací se spoty, které již neodmyslitelně patří k předávání cen Český lev. Letos v nich dává do popředí filmové profese, které běžně zůstávají divákům skryté, stejně jako mladé talentované tvůrce, jejichž rozvoj značka dlouhodobě podporuje i v rámci Ceny Magnesia za nejlepší studentský film, a kteří se podílejí na současné i budoucí podobě české kinematografie. Hlavní role se zhostila Antonie Martinec Formanová.
Kampaň letos staví na konceptu „lvího podílu“ – tedy myšlence, že výsledná podoba filmu není dílem jednotlivce, ale souhry desítek profesí napříč filmovým štábem. Magnesia se tak společně s Českým lvem rozhodla upozornit právě na ty, jejichž práce sice není na první pohled vidět, ale bez nichž by žádný film nemohl vzniknout a které často zastávají i mladí talentovaní tvůrci.
„V letošní kampani jsme chtěli dát prostor jak profesím, které běžně zůstávají v pozadí, tak i nastupující generaci tvůrců, která se na vzniku filmů podílí. Podpora mladých talentů je pro nás dlouhodobým tématem, proto každoročně udílíme také Cenu Magnesia za nejlepší studentský film,“ říká Barbora Líška Kratochvílová, marketingová ředitelka Mattoni 1873.
Magnesia i letos sází na spojení s nejvýraznějšími talenty českého filmu a do svých spotů tradičně obsazuje držitele cen Český lev. Letošní hlavní role se ujala Antonie Martinec Formanová (oceněná v roce 2022 za vedlejší roli ve snímku Okupace), kterou doplňují skuteční profesionálové ze zákulisí: střihač Filip De Pina, produkční Alžběta Noll a maskérka Jana Bílková, držitelka 2 Českých lvů, která je i letos je zařazena mezi nominovanými za minisérii Studna.
Formanová přitom upozorňuje na zásadní roli týmové spolupráce při vzniku filmového díla. „Každá pozice ve štábu má svůj určitý a důležitý podíl na celkovém výsledku. Je to zkrátka týmová práce, takže i když je nakonec vidět jen část z nás, lví podíl mají všichni,“ vysvětluje. Podle ní se atmosféra a zapojení jednotlivých složek štábu promítají i do samotného hereckého výkonu, který je výsledkem vzájemné souhry mezi profesemi, jako jsou režie, kamera, maska nebo střih.
Lví podíl těch, kteří nejsou vidět
Zodpovědnost za finální podobu filmového vyprávění pak nese i střihač Filip De Pina (Na druhé straně léta, Afterparty, Němá tajemství), podle něhož film vzniká často až ve střižně. „To samotné vyprávění a výsledná emoce se rodí až ve střižně, takže ten lví podíl na výsledku si uvědomujeme velmi silně,“ popisuje roli střihu při utváření diváckého zážitku.
Produkční Alžběta Noll (Zátopek, Bratři, Vlny) pak zdůrazňuje organizační rovinu filmové tvorby. Jejím úkolem je zajistit, aby všechny části produkčního procesu fungovaly jako celek: „Můj lví podíl spočívá v tom, že se snažím, aby každý, kdo přiloží ruku k dílu, mohl svou práci odvést naplno a výsledek do sebe nakonec zaklapl.“
Nové spoty budou uvedeny 23. února letošního roku v rámci kampaně k Českému lvu. Magnesia jejich prostřednictvím dlouhodobě připomíná nejen svou podporu filmových cen, ale i význam české kinematografie.
Značka se v rámci 23. partnerství s výročními cenami České filmové a televizní akademie zaměřuje také na budoucnost českého filmu a skrze Cenu Magnesia za nejlepší studentský film otevírá cestu začínajícím talentovaným tvůrcům.
Vizitka spotů:
- Režie: Matěj Chlupáček
- Scénář: Nikola Foktová
- Producentka: Tereza Malá Rychnovská
- Kamera: Tomáš Kotas (nominace na Českého lva za rok 2025 v kategorii nejlepší kamera za film Nahoře nebe, v dolině já)
- Spuštění spotů: 23. 2. 2026
- Počet spotů: 3
- Stopáž: 30 s