Lily Collins se stává první globální ambasadorkou Zalanda

Zalando, přední evropská platforma pro módu a životní styl, dnes oznamuje, že jeho první globální ambasadorkou značky se stává oceňovaná herečka, producentka a autorka Lily Collins.

Partnerství pokračuje v rozvoji konceptu Zalanda s názvem „Co si vezmu na sebe?“ představeném v roce 2024. Navázáním na tuto myšlenku, nyní s Lily Collins v hlavní roli, společnost pokračuje ve své misi posilovat sebevědomí a nadšení více než 53 milionů zákazníků na více než 27 trzích při výběru módy. 

„S nadšením vítáme Lily jako ambasadorku značky Zalando pro rok 2026. Ztělesňuje sebevědomí, kreativitu a má přirozené, intuitivní propojení s módou. V rámci našeho ročního partnerství oslavujeme každodenní módní rutinu jako posilující moment. Zároveň chceme posilovat roli Zalanda jako důvěryhodného partnera osobního stylu našich zákazníků, od maličkostí, které formují každý den, až po životní milníky,“ říká James Rothwell, SVP Marketing ve společnosti Zalando.

Společná láska ke stylu

Lily Collins je známá především díky své hlavní roli v úspěšném seriálu Netflixu Emily in Paris a svými výkony nominovanými na Zlatý glóbus. Její život v Evropě – od Itálie po londýnský West End – přináší tak skutečné porozumění evropskému stylu. Je oceňována za svůj osobitý přístup k oblékání, kdy kombinuje high fashion s každodenními outfity a podporuje tak individualitu.

Vedle herecké kariéry Collins dlouhodobě prosazuje autenticitu a sebevyjádření také jako autorka mezinárodního bestselleru Unfiltered. Právě tyto hodnoty jsou jádrem společnosti Zalando.

 „Pro mě byla móda vždy víc než jen oblečení – je to způsob, jak vyjádřit, kým v daný okamžik jsem. Líbí se mi, že moje spolupráce se Zalando vychází z otázky, kterou si klademe každý den: ‚Co si vezmu na sebe?‘ Nejde jen o velké momenty na červeném koberci, ale o to cítit se sama sebou i v běžný den. Jako první globální ambasadorka Zalanda se těším na objevování individuality a sebevědomí – oslavování mnoha způsobů, jakými osobní styl ožívá po celé Evropě,“ říká Collins.

Partnerství odstartuje 9. března kampaní pro jaro/léto 2026, ve které Collins představí svůj vlastní pohled na otázku: „Co si vezmu na sebe?“. Jde o první ze dvou hlavních kampaní, které zahrnují pečlivě vybrané kolekce produktů na platformě Zalando i účast na klíčových módních událostech.

