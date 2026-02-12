Zadavatelé a značky
Letiště v Brně prošlo rebrandingem. Spouští nový web a uzavírá proměnu vizuální identity

Letiště Brno-Tuřany završuje několikaměsíční proces rebrandingu. Po adaptaci nového loga i celkového vizuálního stylu a postupné obměně navigačního systému i dalších klíčových vizuálních prvků přímo v letištním areálu přichází finální fáze proměny – spuštění nové podoby webu Brno-airport.cz. Aktuální branding, za kterým stojí agentura Visualio, reflektuje současné trendy a odpovídá dynamice, s jakou se letiště v posledních letech rozvíjí.

Zásadním prvkem změny je redesignované logo, které kombinuje stylizovaný motiv ptáka, symbolu letu a svobody, s písmenem B odkazujícím na název města Brno. Logo tvoří šest zkosených obdélníků uspořádaných do kompozice inspirované siluetou letadla. Tento prvek vizuálně vyjadřuje charakter letecké dopravy a jeho opakováním vzniká i dojem letového provozu a pohybu na obloze.

Součástí nové identity je rovněž originální ikonografie, která se uplatňuje v rámci navigačního systému, v designu letištní techniky i na dalších provozních plochách, stejně tak na webových stránkách a sociálních sítích letiště. „Náš výzkum ukázal, že cestující ve frekventovaném prostředí letiště spoléhají více na ikony než na texty, zejména když spěchají. Funkčnost byla pro nás tedy hlavní prioritou. Vytvořili jsme sadu monoliniových ikon, které jsou na první pohled snadno srozumitelné. Pro zvýšení viditelnosti jsme tyto ikony umístili na výrazné modré pozadí, díky čemuž jsou rozpoznatelné a dobře čitelné i z větší vzdálenosti,“ uvedl David Šembi, Account Director v digitální agentuře Visualio.

S proměnou loga přichází i změna typografie a barevného schématu. Letiště nyní pracuje s písmem Neue Haas Grotesk. Barevná paleta navazuje na vizuální styl skupiny Accolade a pracuje s pro ni typickou modrou barvou. Ta zůstává klíčovým prvkem – nejen pro svou spojitost s oblohou a létáním, ale také pro pocit důvěry a stability. Funkčnost a hloubku dodávají hned tři odstíny. Světle modrá symbolizuje jasnost a otevřenost a pomáhá zvýraznit motivy, které mají přitáhnout pozornost. Tmavě modrá přináší sílu a kontrast, díky čemuž je text dobře čitelný na značení i obrazovkách. Neutrální modrá pak působí jako spojovací tón mezi světlejší a tmavší variantou.

„Vytvoření nové identity brněnského letiště je přirozeným krokem, který odráží jeho aktuální dynamiku i směřování. Chceme, aby působilo důvěryhodně, moderně a jeho vizuální prezentace odpovídala tomu, čím ve skutečnosti je – branou do světa i zpátky domů evropského významu,“ řekl Eduard Piňos, Chief Marketing Officer ve skupině Accolade, která je vlastníkem provozovatele brněnského letiště, společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. „S rebrandingem úzce souvisí také redesign webu letiště. I ten je navržený tak, aby odpovídal nejmodernějším UX standardům a návštěvníkům pomáhal rychle najít veškeré potřebné informace o provozu letiště, bez ohledu na typ zařízení, ze kterého jej prohlíží,” dodává.

Web vznikal ve spolupráci s brněnským vývojářským studiem Superkoders.

Tisková zpráva

