Když se sportovní napětí přesune do kuchyně. BILLA a McCANN fandí vyváženosti

BILLA společně s agenturou McCANN Prague spustila novou komunikační kampaň Fandíme vyváženosti, která rozvíjí dlouhodobé partnerství značky s Českým olympijským a paralympijským týmem. Kampaň propojuje olympijské hodnoty s každodenním tématem vyváženého stravování a ukazuje, že vyváženost nepatří jen do vrcholového sportu, ale i do běžného života.

Hlavním cílem kampaně je posílit povědomí o spolupráci BILLY s Českým olympijským týmem a představit ji v civilnějším, lidském kontextu. Kampaň staví na známém sportovním napětí, maximálním soustředění a komentátorském přenosu, který diváci běžně sledují u vrcholových výkonů. Tentokrát se ale sportovní souboj neodehrává na stadionu nebo sjezdovce, nýbrž v kuchyni, kde sportovci připravují vyvážené a čerstvé jídlo.

Tvářemi kampaně jsou podle sezóny dva vrcholoví sportovci. Zimní část komunikace reprezentuje alpský lyžař Jan Zabystřan, letní část pak atletka Kristiina Sasínek Mäki. Výrazným prvkem celé kampaně je také hlas sportovního komentátora Oldřicha Borůvky, který i obyčejnému vaření dodává napětí typické pro sportovní přenosy.

„V kampani pracujeme s momenty, které znají všichni fanoušci vrcholových sportů. Maximální soustředění, napětí a hlas komentátora, který sleduje každý detail. Když jsme tenhle archetyp přenesli do kuchyně, vznikl kontrast, který je lidský, srozumitelný a zábavný. Ukazuje, že vyváženost v jídle je základem těch nejlepších výkonů a kdo se tím v kuchyni řídí, má vyhráno,“ říká Michaela Brůhová, Senior ideamaker & copywriter z McCANN Prague.

Kampaň ukazuje, že vyváženost není jen otázkou výkonu a disciplíny, ale i každodenních rozhodnutí. Díky spolupráci s výživovými specialisty Českého olympijského týmu BILLA má řetězec inspirovat širokou veřejnost v tom, jak si pochutnat a zároveň jíst zdravěji – zkrátka vyváženě.

Komunikace poběží napříč celým mediálním mixem – od televizních spotů přes sociální sítě, online a OOH nosiče až po komunikaci v prodejnách, letáky a rádio. Součástí olympijských aktivit je také minihra: Medailová mise v aplikaci BILLA, ve které mohou zákazníci soutěžit o atraktivní ceny včetně automobilu Toyota Corolla Cross, a další soutěže v rámci věrnostního programu BILLA klub. Značka se zároveň zapojuje do podpory sportovních aktivit pro děti a připravuje doprovodné sportovní a vzdělávací aktivity v rámci olympijského městečka v Českých Budějovicích.

