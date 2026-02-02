Karlovka na MKPR obnovila předmět Online marketing. Zastřešuje ho agentura evisions

Studenti Marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy mají za sebou první semestr obnoveného předmětu Online marketing. Vedou ho absolventi fakulty Jan Lohynský s Tomášem Bendou a specialisté z digitální agentury evisions. Cílem je představit studentům rozmanitý svět online marketingu a pomoci při tom neziskovým organizacím.
V hodinách během semestru vyučovali přímo manažeři a manažerky z evisions z oddělení na SEO, obsahový marketing, sociální sítě, UX a analytiku, PPC a mezinárodní expanzi a studentům postupně předali know-how potřebné k závěrečné práci.
V té měli studenti aplikovat své poznatky na skutečném klientovi. Pro první semestr byl vybrán nadační fond Mathilda, který podporuje lidi se zrakovým postižením.
Studenti měli za úkol vypracovat – a před ředitelem Mathildy – odprezentovat strategii, jak pomocí libovolných online marketingových aktivit zvýšit povědomí o digitální knihovně pro zrakově postižené, kterou Mathilda provozuje.
Nechtěli jsme to studentům udělat jednoduché
„Mathildu lidé znají hlavně pro vodicí labradory, kteří jí nejen na sociálních sítích fungují, ale s panem ředitelem jsme se domluvili, že to studentům neuděláme tak jednoduché a zadáme jim něco méně roztomilého,“ říká Tomáš Benda, který spolu s Janem Lohynským předmět vede. Oba jsou absolventy FSV. Právě oni s ředitelem NF Mathilda Lubošem Krapkou studenty hodnotili.
„Byl jsem překvapený, jak profesionálně studenti vystupovali a jak byli zdatní. Nepřistoupili k tomu formálně, jen aby něco odevzdali – bylo vidět, že chtěli přijít s něčím užitečným,“ říká ředitel Mathildy Luboš Krapka s tím, že celý projekt pro něj byl úžasnou zkušeností a demonstrací toho, jak šikovní a ohleduplní mladí lidé jsou.
„Jsem rád, že jsme s Tomášem a evisions hned při prvním ročníku spojili vzdělávání nové generace budoucích marketérů s pomocí nadačnímu fondu. Pro zimní semestr 2026/2027 budeme hledat nového partnera z řad neziskových organizací a budeme rádi, když se nám třeba i nějaká sama ozve. Zaměření na zdravotní stránku je primární, ale není podmínkou. Chceme, aby kurz byl rozmanitý co do obsahu i subjektů, kterým pomáhá,” říká Lohynský.
Propojení univerzity s trhem
„Jsem moc ráda, že jsme měli možnost tento předmět otevřít. Považuji jej za opravdu důležitý. Výuku navíc převzali mladí a úspěšní profesionálové z praxe, naši absolventi, což považuji za skvělý příklad propojení univerzity s trhem. Schopnost pracovat s digitálními nástroji je dnes naprosto klíčová, a proto mě těší, že měl předmět u studujících tak pozitivní ohlas. Už teď se těším na další ročníky,“ říká vedoucí katedry Marketingová komunikace a PR Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Nejlepší nápady evisions ve spolupráci se studenty, kteří s nimi přišli, zrealizuje zdarma v rámci své CSR.