FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít

Česká značka šperků FURIOSA® spouští kampaň F®CK IT, otevřený manifest ženské svobody, odvahy a autenticity. Staví se proti společenskému tlaku a nekonečným „měla bys“, která ženám berou sebevědomí i odvahu žít podle sebe.

Jak má žena vypadat. Jak se má chovat. Kdy má mít děti. Jak má žít. Společenská očekávání vůči ženám jsou všudypřítomná – často nevyžádaná, omezující a vyčerpávající. Právě proti nim se značka FURIOSA® dlouhodobě vymezuje a nyní tento postoj otevřeně formuluje kampaní F®CK IT.

„Když se ženy odváží jít proti očekáváním společnosti a žít podle sebe, velmi často za to zaplatí – kritikou, shazováním nebo agresivními reakcemi. Vidíme to znovu a znovu u každé kampaně, ve které jasně a otevřeně komunikujeme hodnoty, za kterými značka stojí,“ říká Veronika Tázlerová, CMO FURIOSA®. „F®CK IT je náš postoj k tlaku, který ženy dlouhodobě zažívají. Nechceme jim diktovat, jak mají žít. Chceme jim připomenout, že o svém životě mohou rozhodovat samy,“ dodává.

V kampani F®CK IT nevystupují modelky ani idealizované archetypy. Vystupují skutečné ženy – zaměstnankyně FURIOSA®, ambasadorky, influencerky i zákaznice značky. Ženy různého vzhledu, věku i národnosti.

„Chtěli jsme ukázat realitu toho, co znamená být FURIOSA®,“ doplňuje Tázlerová. „Proto v kampani vystupují ženy, které FURIOSA® skutečně žijí. FURIOSA® není jen o produktech, které prodáváme. Je to životní styl. Postoj k sobě samé i ke světu,“ uzavírá.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

