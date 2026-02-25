Fotbalová legenda Luka Modrić se stává ambasadorem Gorenje: To nejlepší začíná doma

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů, oznamuje ambasadorství značky fotbalovou ikonou Lukou Modrićem. Partnerství spojuje značku, která je symbolem dokonalosti v domácnosti, s hráčem, který ztělesňuje mistrovství, odolnost a úspěch. Bude aktivováno napříč Evropou prostřednictvím rozsáhlé multi-kanálové kampaně zahrnující televizi, OOH reklamu, tisk a sociální sítě.
Jako držitel Zlatého míče a jeden z nejúspěšnějších fotbalistů své generace představuje Luka Modrić úroveň profesionálního úspěchu, která odráží závazek Gorenje k prémiové kvalitě. Toto partnerství však přesahuje hřiště. Je postaveno na hlubokém porozumění tomu, že nejvyšší sportovní kvalita, individuální úspěch a skutečná velikost začínají doma.
„Luka Modrić je víc než fotbalová ikona. Je to muž, který považuje svou rodinu za své největší vítězství. V Gorenje sdílíme stejné hodnoty. Naše partnerství není jen o spotřebičích – jde o podporu domácího života, který umožňuje výjimečné výsledky. Jsme hrdí, že poskytujeme „tichou podporu“, která legendě, jako je Luka, i rodinám po celé Evropě umožňuje soustředit se na okamžiky, na kterých skutečně záleží,“ říká Regina Netolická, marketingová ředitelka společnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.
Zakotveno v pevných hodnotách
Pro Luku bylo rozhodnutí spojit se s Gorenje motivováno sdíleným důrazem na rodinu a ukotveným přístupem k životu. „Jsem hrdý, že se mohu připojit k rodině Gorenje,“ řekl Luka Modrić. „Vždy jsem věřil, že můj výkon pod světly stadionu je odrazem klidu a stability, které nacházím doma. Gorenje je v souladu s mými rodinnými hodnotami především díky tomu, že vytváří prostředí, kde se žije jednoduše, a to mi umožňuje věnovat svou energii mé kariéře a mým blízkým. Skutečná velikost je cesta, která začíná doma,“ dodává.
Partnerství Gorenje s Lukou Modrićem dále posiluje fotbalové dědictví skupiny Hisense. Jako lídr v oblasti domácích spotřebičů má skupina Hisense dlouhou a bohatou historii partnerství s největšími fotbalovými událostmi světa, včetně UEFA EURO 2016, 2020 a 2024, stejně jako Mistrovství světa FIFA 2018, 2022 a 2026.
Jako hrdý sponzor nadcházejícího Mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračují Hisense a Gorenje v podpoře ducha hry a propojují fanoušky prostřednictvím inovací a sdílené vášně pro nejvyšší kvalitu.