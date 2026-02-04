Zadavatelé a značky
Fabini pokračuje v kampani Začněte s Fabini

Česká značka kvalitního nádobí FABINI pokračuje v kampani Začněte s FABINI, kterou loni úspěšně realizovala v srpnu. Kampaň loni během jediného měsíce přivedla přes 6 000 nových zákazníků, nový CMO Aleš Vrána se proto rozhodl koncept letos opakovat každý měsíc s cílem zdostupnit kvalitní nádobí pro každou domácnost.

Podstatou kampaně „Začněte s FABINI“ je zpřístupnění špičkového nádobí široké veřejnosti prostřednictvím výrazného cenového zvýhodnění. Každý měsíc značka na svém e-shopu fabini.cz vybere jeden klíčový produkt či sadu, které považuje za základ kuchyňského vybavení, a nabídne je se slevou až 50 %. Strategickým cílem je odstranit bariéru vstupní investice u prémiovějších produktů a postupně představovat klíčové kuchyňské vybavení, které by podle FABINI nemělo doma chybět.

„Loňská kampaň nám jasně ukázala, že lidé oceňují, když mohou začít s jedním skutečně základním kusem nádobí. Proto jsme se rozhodli tento model rozšířit na celý rok a každý měsíc nabídnout další nezbytný produkt,“ vysvětluje Aleš Vrána, CMO FABINI, který do firmy přišel z Rohlíku, a dodává: „Naším cílem není krátkodobá akce, ale dlouhodobá podpora nových i stávajících zákazníků, kterým umožňujeme systematické budování kvalitní kuchyňské výbavy.“

Zakladatel značky Jan Fabini doplňuje: „FABINI od začátku staví na tom, že kvalitní nádobí patří do každé domácnosti. Tohle naše přesvědčení kampaň Začněte s FABINI skvěle vyjadřuje a realizuje.“ Podle CEO Radky Vaculíkové je opakování kampaně zároveň logickým krokem v dalším růstu značky a reakci na poptávku zákazníků.

Tisková zpráva

