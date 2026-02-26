Zadavatelé a značky
Euroliga jako herní platforma: Panathinaikos spustil s Uberem digitální závod pro fanoušky

Basketbalový klub Panathinaikos BC AKTOR, vítěz Euroligy 2024 a jeden z nejlepších týmů Evropy, představil během utkání Euroligy novou partnerskou aktivaci ve spolupráci se společností Uber a studiem Fandom Factory. Projekt Uber City Race ukazuje, jak dnes může vypadat moderní sportovní partnerství – postavené na technologii, obsahu a zapojení fanoušků přímo v aréně.

Panathinaikos patří spolu s Bayernem Mnichov mezi jediné dva kluby v Evropě, které disponují plnohodnotným LED kurtem nahrazujícím tradiční palubovku. V Aténách však tato technologie neslouží jako digitální pozadí. Klub ji aktivně využívá jako součást game presentation – platformu, která rozšiřuje zápasový program a přirozeně pracuje s pozorností fanoušků.

UBER RACE vznikl jako společný projekt klubu, globální značky a technologického partnera. Nejde o jednostrannou aktivaci značky, ale o formát, který spojí cíle všech do jednoho řešení. V rámci aktivace se využijí mobilní telefony fanoušků, multimediální kostka a LED kurt, který během aktivace slouží jako vizuální a obsahová osa celého konceptu. Značka Uber se tak stává součástí samotného dění, nikoliv sekundárním prvkem kolem hřiště.

A jak to v aréně probíhá? Fanoušci skenují QR kód a hlasují pro svého favorita z řad hráčů Panathinaikosu. Tomu je přiřazen závodní UBER vůz. Následně na kostce a LED kurtu probíhá samotný závod. V případě výhry svého hráče mají aktivní fanoušci šanci získat jeho podepsaný dres. Virtuální dráha je vedena skrz 7 checkpointů. Jedná se symbolicky o 7 měst týmů, proti kterým Panathinaikos vyhrál svých 7 Euroligových finále.

Od bannerů k zážitkům

Projekt reflektuje posun ve sportovním marketingu. Top kluby i globální značky dnes hledají formáty, které respektují dynamiku zápasu, dávají fanouškům důvod věnovat pozornost tomu co se děje u mimo hru a zároveň vytvářejí obsah využitelný i mimo arénu. LED kurt v tomto kontextu otevírá nové možnosti, jak partnerské spolupráce pojmout kreativně a dlouhodobě.

Na návrhu a realizaci aktivace se podílelo studio Fandom Factory, které se specializuje na propojování potřeb vrcholových sportovních klubů s cíli globálních komerčních značek. Nepracuje pouze pro kluby ani pouze pro značky – pracuje pro partnerství.

„Byli jsme osloveni Panathinaikosem a značkou Uber jako partner, který dokáže propojit svět špičkového sportu s cíli globální značky do jednoho smysluplného formátu. LED kurt dává smysl jen tehdy, když je součástí hry, ne další reklamní plochou,“ říká Aleš Hlavička, Fandom Factory.

Spolupráce Panathinaikosu a Uberu ukazuje, že éra bannerové a polepové reklamy se blíží ke svému konci. Místo statické viditelnosti nastupují aktivace, které jsou součástí zápasu, vytvářejí emoce a mají přesah daleko za hranice arény.

