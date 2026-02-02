Eduzměna startuje novou kampaň ve spolupráci se Cirk La Putyka Studiem

Nadační fond Eduzměna spustil v souvislosti s pololetními vysvědčeními novou komunikační kampaň. Ta otevírá široké veřejnosti téma rozvíjení spolupráce dětí, rodičů, učitelů i zřizovatelů tak, aby každé dítě v Česku zažívalo vzdělávací úspěchy a každá nejbližší škola byla zároveň tou nejlepší. Kampaň startuje souběžně s novou vývojovou etapou nadačního fondu, který po ukončení pilotního projektu na Kutnohorsku vybírá další regiony ke dlouhodobé spolupráci.
První 75vteřinový spot vznikl v režii Daniela Komarova, který vede vzdělávací platformu Cirk La Putyka Studio, za kreativní ideou a produkcí pak stojí yinestudio. Tváří i mluvčím kratšího půlminutového videa je herec a režisér Jiří Havelka. Oba spoty jsou součástí digitální kampaně na sociálních sítích a YouTube kanálu Eduzměny, podpoří je také influenceři. Speciální landing page pak veřejnosti přiblíží dosavadní úspěchy Eduzměny a představí možnosti, jak i drobní dárci mohou rostoucí projekt podpořit.
Spoty vychází podle nadačního fondu z dlouhodobého partnerství a vzájemně sdílených hodnot. Právě důvěra, vytrvalost a spolupráce patří k základním principům Eduzměny i Cirk La Putyka Studia. V realitě českého vzdělávacího systému ale často ustupují tlaku na výkon nebo soutěživost. Nadační fond svou koncepci proto staví na dlouhodobé práci v rámci celých regionů, na otevřené kooperaci a zapojení škol, zřizovatelů, žáků, rodičů i celých komunit.
„Právě to jsme chtěli v naší kampani zdůraznit: potřebu dlouhodobé systematické spolupráce, důvěry a také vytrvalosti. Ve vzdělávání i v novém cirkusu platí, že bez vzájemné opory a sdílené odpovědnosti se skutečná změna dít nemůže,“ říká Tomáš Kaplan, vedoucí komunikace Nadačního fondu Eduzměna. „Ve spotu zazní, že děti by měly být tam, kde dostávají důvěru a šanci růst, což je filozofie Studia Cirku La Putyka i Eduzměny. Přál bych si, aby to mohly zažívat všechny děti, ve škole i mimo ni,“ doplňuje Daniel Komarov, který vede Cirk La Putyka Studio.
Kratší půlminutový spot, jehož mluvčím je umělecký šéf Dejvického divadla Jiří Havelka, akcentuje naopak dilemata rodičů, kteří hledají pro své dítě školu, a nese vzkaz, že každá nejbližší škola má zároveň být tou nejlepší pro všechny. Video je jakýmsi teaserem k celé kampani. Havelka se rovněž o oblast vzdělávání zajímá dlouhodobě. Kromě toho, že je sám rodičem malých dětí, spolupracoval například na pořadu Jak se dělá dobrá škola České televize.
Oba spoty poběží především v digitálním prostoru: na sociálních sítích, na YouTube kanálu Eduzměny a prostřednictvím osobních sdílení veřejně známých osobností. Součástí kampaně je také landing page, která přibližuje dosavadní práci Eduzměny a nabízí možnost rostoucí projekt finančně podpořit, včetně drobného a pravidelného dárcovství.
Celá kampaň doprovází zahájení nové etapy Eduzměny. V pilotní fázi od roku 2020 do roku 2025 působila na Kutnohorsku. Zároveň postupně testovala získané know-how s dalšími čtyřmi regiony: Českobudějovickem, Přeštickem-Blovickem, Turnovskem a Šumperskem-Zábřežskem. Na Kutnohorsku se do projektu zapojilo 97 procent tamních škol a Eduzměna do něj investovala 175,8 milionu korun. 540 učitelek a učitelů, tedy 76 procent ze všech pedagogů na Kutnohorsku, se zapojilo do některé z aktivit, které fond v regionu nabízel. 82 procent škol v regionu pak během pěti let projektu navázalo nebo prohloubilo spolupráci s jinou školou.
Aktuálně Eduzměna hledá dalších 11 nových regionů, se kterými naváže dlouhodobou spolupráci. Zájem je vysoký, přihlásily se už desítky regionů z celého Česka. Uzávěrka přihlášek je na konci února.