Devadesátky v Dunkinu. Ben Affleck, Aniston a LeBlanc se objevili v „ztraceném sitcomu“ na Super Bowlu

Nedělní finále ligy amerického fotbalu přineslo jako každý rok přehlídku špičkových amerických reklam. Jednou z nich je i „zapomenutý sitcom“ odkazující na 90’s klasiky v režii amerického řetězce Dunkin‘ Donuts. Zaujal nejen nostalgií, ale především obsazením.
Reklama s názvem Good Will Dunkin’ se tváří jako nikdy neodvysílaný pilotní díl sitcomu z roku 1995. Vypadá jako archivní nález z VHS kazety s typickým smíchem publika, přehnanými účesy a stylem, který okamžitě evokuje televizní komedie 90. let. Název i samotný děj odkazují mimo jiné na film Good Will Hunting, první filmový úspěch Bena Afflecka. Ten ale nehraje svou původní postavu, Willova nejlepšího kamaráda Chuckieho Sullivana, ale samotného matematického génia Willa Huntinga, kterého v originále ztvárnil Matt Damon.
Odkaz na filmovou klasiku z roku 1997 ale není jediným prvkem, který Američanům o reklamní přestávce přenosu finálového zápasu mezi týmy New England Patriots a Seattle Seahawks, „ztracený sitcom“ nabídl. V pilotním díle se totiž objevily další hvězdy devadesátek, a to především ty seriálové.
Vedle Bena Afflecka se na obrazovce objevili Jennifer Aniston a Matt LeBlanc ze seriálu Přátelé, Jason Alexander známý jako George Costanza ze Seinfeldu, Alfonso Ribeiro z The Fresh Prince of Bel-Air, Jaleel White, který se nesmazatelně zapsal jako Steve Urkel v Family Matters, dále Ted Danson ze seriálu Cheers a Frasier nebo Jasmine Guy ze sitcomu A Different World. V závěru pak nechybí ani krátké cameo Toma Bradyho, legendy amerického fotbalu a ikony Bostonu, které celé nostalgické hře dodává lokální rozměr.
„Tohle nesmí nikdo vidět“
Samotné reklamě předcházely tři teasery. V nich Affleck ukazuje zapomenutou VHS kazetu Jennifer Aniston, Mattu LeBlancovi a Jasonovi Alexandrovi a prosí je o práva ke zveřejnění. To se uskutečnilo právě během Super Bowlu.
Nostalgický pilot vymyšleného sitcomu s nemalým množstvím různých referencí sklidil úspěch na sociálních sítích. Na Instagramu samotného řetězce Dunkin‘ pod příspěvek s originální reklamou píšou slova chvály i ostatní značky jako Sephora, Victoria Secret, T-Mobile a další.
Dunkin’ reklamou nevzdává pouze hold éře klasických amerických sitcomů, ale zároveň si vytváří vlastní „mýtus původu“. V reklamě se totiž mezi objednávkami a matematickými rovnicemi rodí ledová káva, dnes jeden z nejprodávanějších produktů značky. Značka tak s nadsázkou připomíná, že právě v polovině devadesátých let začala ledovou kávu výrazněji propagovat, a naznačuje, že byla u jejího nástupu do mainstreamu.
Kampaň ale nezůstala jen u televizního spotu. Dunkin’ oznámil rozdávání téměř dvou milionů ledových káv zdarma v den po Super Bowlu, představil limitovanou kolekci retro oblečení inspirovanou devadesátkami a spustil soutěž s matematickou hádankou odkazující na film Good Will Hunting. Reklama v režii Bena Afflecka a agentury Artists Equity (mimochodem již čtvrtá v řadě) byla pouhým startem širší marketingové akce.