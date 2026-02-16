Zadavatelé a značky
Dermacol slaví 60 let: do jubilejního roku vstupuje s celoroční kampaní

Česká kosmetická značka Dermacol oslaví v roce 2026 již 60 let své existence. Jubilejní rok pojímá jako oslavu tradice, inovací i kontinuity napříč generacemi – a to prostřednictvím celoroční marketingové kampaně, spotové komunikace i spotřebitelské soutěže.

Výroční kampaň odstartovala na začátku letošního roku a je koncipována jako dlouhodobý projekt rozdělený do několika komunikačních vln. V lednu značka spustila televizní kampaně a v průběhu prvního pololetí naváže limitovanou produktovou edicí. Slavnostní finále se uskuteční na podzim.

„Šedesát let značky Dermacol vnímáme jako výjimečný milník, který není jen o ohlédnutí zpět, ale především o odpovědnosti do budoucna. Značka vyrostla na pevných hodnotách, důvěře zákazníků a schopnosti reagovat na proměny trhu,“ říká Věra Komárová, spolumajitelka společnosti Dermacol s tím, že jubilejní rok firma pojala jako poděkování všem, kteří jsou součástí jejího příběhu a zároveň jako závazek pokračovat s respektem ke kvalitě, inovacím a autenticitě.

Televizní spoty jsou nasazeny na stanicích TV Prima a TV JOJ. Režie se ujal Jakub Mahdal, autorkou konceptu je Věra Komárová a produkci zajistila společnost Beltfilm v čele s Milošem Remeněm. Kreativní pojetí kampaně pracuje s tématy rodiny, mezigeneračního propojení, autenticity a dlouhodobých hodnot značky.

V kampani se vedle Věry Komárové objeví i její nejmladší dcera Sára (15 let). Ostatně i dvě starší dcery Komárových, Anežka (17 let) a Julie (21 let) se v reklamách značky v minulosti objevily. Jejich reálný vztah ztělesňuje silné pouto, propojení generací, lásku, krásu, emoce a inspiraci.

Vedle Komárových kampaň na sociálních sítích doplní dlouholetá ambasadorka Iva Kubelková, která spolupracuje se značkou přes 20 let. Novou generaci by pak měla oslovit TikTokerka Klára Javůrková, která je hlavní content creatorkou jubilejního roku.

Diamantová soutěž

Jubilejní rok značka podpoří také speciálním výročním logem se symbolem čtyřlístku, který odkazuje na šest desetiletí její existence a bude vizuálně doprovázet všechny aktivity celoroční kampaně.

Součástí oslav 60 let na trhu je i spotřebitelská soutěž, která probíhá v průběhu roku a stejně jako logo pracuje s motivem čtyřlístku jako vyjádření štěstí, kontinuity a víry v dalších šedesát úspěšných let.

Soutěž je postavena na kreativním zapojení spotřebitelů prostřednictvím sociálních sítí. Celkově se během roku rozdělí výhry v hodnotě přes milion korun.

Závěrečným bodem jubilejního roku bude slavnostní Dermacol Diamond párty, která se uskuteční 28. září. Event propojí historii značky s její současnou podobou s budoucím směřováním a stane se symbolickým vyvrcholením oslav 60 let značky Dermacol.

