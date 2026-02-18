Zadavatelé a značky
Co kdyby za osm let už nic nedávalo smysl? Citroën představuje satirický spot o budoucnosti, která se vymkla kontrole

Společnost Citroën a její agentura BETC Paris představují nový satirický film „2034 ELECTION“. Pětapadesátisekundový spot si představuje svět v roce 2034, kde se společenské a technologické otřesy staly novým normálem a dokonce i prezidentské volby se zcela vymkly kontrole.

Film začíná politickým zpravodajstvím, které pokrývá prezidentskou debatu roku 2034. Moderátor představuje první dva kandidáty zdánlivě běžným způsobem, než se dostane ke třetímu kandidátovi – influencerovi ze sociálních sítí, který je zároveň jezevčík v cylindru. Zatímco dav šílí nadšením pro psa (který si říká pan Doodlesworth), střih přenese diváka k mladému muži sedícímu doma u televize, jenž jen stěží věří vlastním očím.

Při záběru na nevěřícího muže zazní claim: „Budoucnost je nejistá. Vaše záruka na Citroën naštěstí ne.“ Obraz se změní na auto zaparkované před domem, které vystřídá písemné ujištění diváka, že výrobce aut Citroën nabízí osmiletou záruku.

Film byl produkován společnostmi STINK/VERY CONTENT a režírován Traktorem. Podle webu adsoftheworld.com kombinuje filmovou preciznost s odvážným surrealismem, který umocňuje nezaměnitelná energie skladby „Macho Man“ od Village People. Hudba dodává filmu další vrstvu absurdity a zůstává plně v duchu nejnovějších komedií značky Citroën. Kampaň s názvem „We Care – 2034 ELECTION“ byla zveřejněna ve Francii v únoru 2026.

