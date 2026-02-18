Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

České polovodičové centrum představuje nový branding a logo. Chce být tuzemským firmám průvodcem

České polovodičové centrum (Czech Semiconductor Centre) představuje nový branding a vizuální identitu, které budou provázet jeho komunikaci v České republice i v zahraničí. Základní myšlenkou je důraz na propojení talentu, průmyslu a vzdělávání v polovodičovém ekosystému. Marketing partnerem ve vytváření nové identity byla centru brněnská Aetna.

„Nová vizuální prezentace centra je zosobněním toho, co jsme a jak nás mají naši klienti vnímat. Jsme průvodci na cestě k průlomu ve světě polovodičů a jejich využívání a chceme být rozpoznatelní doma i v zahraničí,“ říká ředitel Českého polovodičového centra Karel Masařík. „Proto je značka i její používání od začátku navrženo tak, aby fungovalo v angličtině a obstálo v evropském i globálním prostředí,“ dodává.

Centrum je financováno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie, i proto je veškerá oficiální komunikace centra vedena v angličtině – stejně jako nové logo a navazující výstupy. Vizuál navržený Aetnou pracuje s motivem zlomu či průlomu a charakteristickou modro-žlutou barevnou paletou. Symbolika zlomu odkazuje k průlomovým momentům v technologiích a inovacích a zároveň ke schopnosti překračovat hranice – v myšlení, ve výzkumu i v průmyslové spolupráci. Koncept identity staví na srozumitelnosti a mezinárodní použitelnosti značky Czech Semiconductor Centre.

„Základem bylo přijít s ideou, která osloví jak matadory českého polovodičového průmyslu, tak i startupisty, kteří vyvíjejí nejnovější technologie. Propozice centra jako průvodců či navigátorů je i na evropské úrovni a ve srovnání s dalšími polovodičovými centry zcela unikátní a spojuje obě výše zmíněné skupiny,“ doplňuje David Kaválek, idea maker Aetny. Za vizuální stránkou nové prezentace Českého polovodičového centra pak stojí designérka Adéla Geislerová. 

„Pro nás je klíčové, aby se značka dala snadno a konzistentně používat a podporovala dlouhodobou důvěryhodnost centra vůči partnerům z výzkumné i průmyslové sféry,“ zdůraznila Jana Drbohlavová, zástupkyně ředitele centra.

Na vizuální identitu navazuje také sjednocený styl komunikace, který posiluje hodnoty centra: snadnou orientaci, propojování, podporu a rozvoj. Tedy principy, na nichž centrum stojí a které chce dlouhodobě naplňovat při spolupráci s firmami, studenty, výzkumnými týmy či investory.

Vzhledem k ambici Evropské unie posílit výrobu čipů a soběstačnost Evropy na technologické mapě světa, se centrum rozhodlo komunikovat v britské, místo v americké angličtině. Hlavním claimem, nebo-li sloganem centra, pak bude věta “Your breakthrough guide.”

Nová identita bude postupně zaváděna napříč všemi výstupy Českého polovodičového centra – od webových a prezentačních materiálů přes šablony dokumentů až po další komunikační formáty. Součástí brandingu je také jednotný styl typografie, který zdůrazňuje technologickou preciznost a dynamiku oboru.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-7
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-7
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?

MAM Exkluzivně v časopise

Jaroslav Kábele, generální ředitel ČTK
Média a trh
Kábele: Komerčními projekty podporujeme nezávislé zpravodajství
Budvar_05
Analýzy a data
Fanoušci i Kozub. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Veronika_portret
Komunita a lidé
Deckerová: Nápad odlišuje dobré PR od špatného
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ