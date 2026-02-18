České polovodičové centrum představuje nový branding a logo. Chce být tuzemským firmám průvodcem

České polovodičové centrum (Czech Semiconductor Centre) představuje nový branding a vizuální identitu, které budou provázet jeho komunikaci v České republice i v zahraničí. Základní myšlenkou je důraz na propojení talentu, průmyslu a vzdělávání v polovodičovém ekosystému. Marketing partnerem ve vytváření nové identity byla centru brněnská Aetna.
„Nová vizuální prezentace centra je zosobněním toho, co jsme a jak nás mají naši klienti vnímat. Jsme průvodci na cestě k průlomu ve světě polovodičů a jejich využívání a chceme být rozpoznatelní doma i v zahraničí,“ říká ředitel Českého polovodičového centra Karel Masařík. „Proto je značka i její používání od začátku navrženo tak, aby fungovalo v angličtině a obstálo v evropském i globálním prostředí,“ dodává.
Centrum je financováno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie, i proto je veškerá oficiální komunikace centra vedena v angličtině – stejně jako nové logo a navazující výstupy. Vizuál navržený Aetnou pracuje s motivem zlomu či průlomu a charakteristickou modro-žlutou barevnou paletou. Symbolika zlomu odkazuje k průlomovým momentům v technologiích a inovacích a zároveň ke schopnosti překračovat hranice – v myšlení, ve výzkumu i v průmyslové spolupráci. Koncept identity staví na srozumitelnosti a mezinárodní použitelnosti značky Czech Semiconductor Centre.
„Základem bylo přijít s ideou, která osloví jak matadory českého polovodičového průmyslu, tak i startupisty, kteří vyvíjejí nejnovější technologie. Propozice centra jako průvodců či navigátorů je i na evropské úrovni a ve srovnání s dalšími polovodičovými centry zcela unikátní a spojuje obě výše zmíněné skupiny,“ doplňuje David Kaválek, idea maker Aetny. Za vizuální stránkou nové prezentace Českého polovodičového centra pak stojí designérka Adéla Geislerová.
„Pro nás je klíčové, aby se značka dala snadno a konzistentně používat a podporovala dlouhodobou důvěryhodnost centra vůči partnerům z výzkumné i průmyslové sféry,“ zdůraznila Jana Drbohlavová, zástupkyně ředitele centra.
Na vizuální identitu navazuje také sjednocený styl komunikace, který posiluje hodnoty centra: snadnou orientaci, propojování, podporu a rozvoj. Tedy principy, na nichž centrum stojí a které chce dlouhodobě naplňovat při spolupráci s firmami, studenty, výzkumnými týmy či investory.
Vzhledem k ambici Evropské unie posílit výrobu čipů a soběstačnost Evropy na technologické mapě světa, se centrum rozhodlo komunikovat v britské, místo v americké angličtině. Hlavním claimem, nebo-li sloganem centra, pak bude věta “Your breakthrough guide.”
Nová identita bude postupně zaváděna napříč všemi výstupy Českého polovodičového centra – od webových a prezentačních materiálů přes šablony dokumentů až po další komunikační formáty. Součástí brandingu je také jednotný styl typografie, který zdůrazňuje technologickou preciznost a dynamiku oboru.