Buřinka si na PR komunikaci energeticky úsporných rekonstrukcí vybrala EPIC PR

Komunikační agentura EPIC PR uspěla ve výběrovém řízení na zajištění PR komunikace Stavební spořitelny České spořitelny v oblasti rekonstrukcí a energetické transformace domácností. Spolupráce, která odstartovala v polovině ledna, se zaměří především na posílení mediální viditelnosti klíčových témat spojených s modernizací bydlení.

EPIC PR do spolupráce podle spořitelny přináší dlouhodobé zkušenosti z oblasti financí a stavebnictví, které doplní expertízu a know-how interního týmu Buřinky. Hlavními pilíři komunikace budou energeticky úsporné rekonstrukce a komplexní přínosy rekonstrukcí – od finančních úspor a zhodnocení nemovitosti přes vyšší komfort až po pozitivní dopad na kvalitu života českých domácností. Právě tato témata nabývají na důležitosti v době vysokých cen energií a tlaku na rodinné finance.

„Agentura EPIC PR nás přesvědčila především navrženým komunikačním konceptem, který přirozeně zapadal do toho, jak chceme do budoucna pracovat s tématy rekonstrukcí a zároveň ukázal nové možnosti, jak tuto komunikaci dál rozvíjet,“ říká Ondřej Zahořík, ředitel útvaru marketing a komunikace Stavební spořitelny České spořitelny.

„Buřinka přirozeně zapadá do portfolia našich klientů a tematicky navazuje na odvětví, kterým se dlouhodobě věnujeme. Na spolupráci se těšíme a věříme, že společně dokážeme dál posilovat její pozici top partnera v oblasti rekonstrukcí a zvyšování kvality bydlení,“ doplňuje Ondřej Tesař, Managing Partner agentury EPIC PR.

Tisková zpráva

