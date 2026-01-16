Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Tanqueray představil globální partnerství se Sarah Jessicou Parker. Společně oslavují „ne“ svých kariér

Výrobce ginu Tanqueray představil partnerství s globální ambasadorkou, herečkou Sarah Jessicou Parker. Jejich spojení v novém spotu oslavuje slovo „ne“, které podle nich často určuje životní cestu mnohem víc, než kladné „ano“. Odkazují tak na myšlenku, která spojuje je, ale i podstatnou část příběhu produktu.  

Spolupráce je postavena na konceptu „300 ‚ne‘“, který odkazuje na historii vzniku Tanqueray London Dry Ginu a filozofii nekompromisní snahy o dokonalost. Partnerství je spojeno s globální kampaní s názvem „There’s an N and an O in every ICON“, která se zaměřuje na myšlenku, že právě odmítnutí a schopnost říkat „ne“ jsou klíčová pro dosažení výjimečnosti.

„Stát se globálním ambasadorem značky Tanqueray je pro mě velmi významné, protože tato kampaň v jádru vyjadřuje něco, čemu věřím už mnoho let. Často si myslíme, že nás vpřed posouvá vyřčené ano. Ano tomu, co je snadné. Ano tomu, co se od nás očekává. Ale velká část mé práce byla formována momenty, kdy jsem se rozhodl říct ne. Ne zkratkám. Ne kompromisům. Ne všemu, co neprospívalo mé práci. Toto partnerství je oslavou těchto rozhodnutí, těch „ne“, která chrání vaši vizi, zdokonalují vaše řemeslo, a nakonec vás vedou k něčemu mimořádnému,“ napsala Parker na svůj instagramový účet.

„Díky svému neohroženému odmítání vzdát se vlastní vize byla Sarah Jessica Parker ideální volbou jako první kulturní hlas tohoto konceptu a uvedení kampaně,“ říká Patricia Borges, globální výkonná ředitelka pro giny a rumy brazilské společnosti Diageo. Podle Guilherma Martinse, marketingového ředitele Diageo, partnerství se Sarah Jessicou Parker vyjadřuje hodnoty, které Tanqueray dlouhodobě prosazuje, a to konzistenci, excelenci a věrnost vlastním standardům. „Jde koncept, který posiluje naše dlouhodobé ambice pro Tanqueray, zejména v době, kdy jsou spotřebitelé stále citlivější na kvalitu, historii a smysl značek, které si vybírají,“ vysvětluje Martins.

Kampaň se opírá o historický příběh značky. Zakladatel Tanqueray Charles Tanqueray vytvořil v 19. století více než 300 receptur, než dospěl k finální podobě London Dry Ginu. Tento proces experimentování a řemeslné preciznosti je dodnes považován za základ identity značky. Tanqueray London Dry Gin se od roku 1830 vyrábí podle stejné receptury se čtyřmi bylinnými složkami.

Na kampani pracovala brazilská agentura AlmapBBDO. „Je radostí umisťovat Tanqueray na globální scénu,“ říká Filipe Cury, ECD agentury AlmapBBDO. „A když se podaří najít průsečík mezi hodnotami značky, lidským chováním a kulturním napětím, práce o to silněji rezonuje. V našem případě jsme měli štěstí na hvězdu, jako je SJP, která sdílí všechny tyto hodnoty a pomáhá nám přinést je veřejnosti jedinečným a silným způsobem,“ dodává.

Partnerství zahajuje novou sérii, která má oslavovat roli Tanqueray v současné kultuře. V dalších kapitolách se představí další osobnosti a tvůrci trendů. Každý z nich pak podle společnosti přinese kreativní pohled na výjimečné momenty a zážitky v zemích, jako jsou Brazílie, Spojené státy, Itálie, Spojené království, Čína či Indie.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Čermáková
Komunita a lidé
Trend single domácností změní celé FMCG
Ileana and William Rudolf Lobkowicz Speaking at Non-Fungible Castle 2022-PhotocreditJanMalý
Komunita a lidé
Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost
foodora robot
Zadavatelé a značky
Robot je stejně jako kurýr styčný bod se zákazníkem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ