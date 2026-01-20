Zadavatelé a značky
Story TLRS slaví první výročí spolupráce s Plzeňským Prazdrojem: z influencer marketingu dělají zážitek, který lidé chtějí sledovat

Před rokem si Plzeňský Prazdroj po letním výběrovém řízení vybral kreativní agenturu Story TLRS jako svého partnera pro influencer marketing. Spolupráce se postupně rozšířila i do dalších oblastí – správy sociálních sítí, kreativních kampaní, produkce obsahu a social media consultingu. Jejich společným cílem je zařadit značky Prazdroje k dlouhodobě nejlepším brandům na trhu, které udávají tempo v digitálním světě.

Za první rok spolupráce realizoval tým agentury Story TLRS s brand týmy řadu projektů, které ukázaly, jak může vypadat moderní influencer marketing. „Naším cílem je tvořit obsah, který v první řadě pomáhá značce, ale zároveň ho lidé dobrovolně dokoukají až do konce – ideálně třikrát – a ještě ho pak někomu sdílí,“ vysvětluje Barbora Ivánová, Creative Directorka Story TLRS.

Ke zmíněnému obsahu patří:

  • Proud: Reality show ve vertikále – první vertikální reality show na Instagramu, kde influenceři čelili extrémním výzvám a o vítězi rozhodovali diváci. Finále nabídlo zážitek ve stavu beztíže, doprovázený satirickým komentářem Mikýře.
  • Pilsner Urquell: Umění neměnit i v digitálním světě – propojení prémiového narativu s herci a mladými tvůrci během Mezinárodní filmového festivalu Karlovy Vary.
  • Kozel: Kde je Kozel, tam se pomoc najde – autentická podpora komunitních projektů a letní aktivace se Stejkem a ikonickým gaučem.
  • Radegast: Vysokohorká výzva – zážitková kampaň v Tatrách s horskými nosiči a influencery.

Souběžně agentura dlouhodobě spravuje influencer komunikaci značek Birell, Captain Jack, Frisco a Peroni. „Hledali jsme partnera, který dokáže našim značkám přinést nápady, energii i cit pro digitální prostředí. Story TLRS nás přesvědčili už v tendru a po roce spolupráce vidíme, že to byla správná volba,“ říká Elena Lindertová, Digital Managerka Plzeňského Prazdroje. „Story TLRS brandům přináší nejen výsledky, ale i odvahu zkoušet nové formáty. Baví mě, že hledají cesty, jak se stát přirozenou součástí kultury,“ dodává.

Hlavní krédo: Be the Main Character

Jak říká agenturní manifesto: „Ve světě, který je už tak dost hlučný, jsme se rozhodli nepřekřikovat ostatní. Hledáme příběhy, kterým lidé skutečně chtějí naslouchat – a značkám v nich umíme zajistit přirozené místo.“ „Pro nás není influencer marketing o počtech followerů, ale o příbězích, které mají sílu. Hledáme momenty, kdy se značky stanou součástí života influencerů i lidí přirozeně a zábavně,“ říká Karolína Křtěnová, Influencer Directorka Story TLRS.

Kromě výše zmíněných aktivit agentura pomáhá klientům také s edukací v online komunikaci. Velkého podzimního workshopu na správné vybírání komunikačních cílů na sociálních sítích a briefing se účastnilo přes 35 brand manažerů značky. K tomu agentura navrhla a nechala vyvinout speciální AI nástroj, který brandům s výběrem správných cílů bude pomáhat.

 „Koordinovat komunikaci pro tolik rozdílných značek je náročné, ale zároveň inspirující. Je to důkaz, že i velká korporace může dělat digitálně progresivní a hravou komunikaci. Těšíme se na všechny další projekty, které nás v rámci naší partnerské spolupráce v budoucnu čekají,“ doplňuje Denisa Kadaňová, Account Directorka Story TLRS.

Vizitka kampaní:

  • Kreativní agentura: Story TLRS
  • Klient: Plzeňský Prazdroj
  • Account Director: Denisa Kadaňová
  • Account Manager: Veronika Havelková, Simona Samková, Natálie Lajdarová
  • Influencer Director: Karolína Křtěnová
  • Influencer Manager: Ondřej Brunclík, Michaela Mošťková
  • Performance Lead: Diana Augustinová
  • Content Director: Dominika Opatřilová
  • Creative Director: Barbora Ivánová
  • Art Director: Marek Hvolka
  • Idea Maker: Mária Lujza Fajtová, Tereza Malečová

