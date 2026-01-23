Sparta oblékne oboustranný dres, vnitřek vytvořil pop-artový umělec Josef Rataj

Jednou ze specialit 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold budou oboustranné dresy, které hokejisté Sparty obléknou už 26. a 29. ledna v O2 areně. Na jejich podobě se podílel pop-artový umělec Josef Rataj. Originál obrazu, který ponesou hráči symbolicky pod dresem přímo do hry, se bude dražit v živé aukci v O2 areně spolu se sochou vytvořenou pomocí 3D tiskárny.
Pop-artový umělec, malíř a výtvarník Josef Rataj ve své tvorbě propojuje malbu, design i módu. Typické jsou pro něj výrazné barvy, kontrast a osobitý rukopis. Jeho díla byla k vidění například na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace, ale také v galeriích v Londýně, New Yorku či na mezinárodním veletrhu současného umění v Miami. Realizoval rovněž řadu muralů v českých městech, mezi nimi portrét Libuše Šafránkové v Praze, Hany Zagorové na Kampě nebo velkoformátovou malbu pro Záchrannou zdravotnickou službu hlavního města Prahy.
Motiv díla má přímou souvislost s hlavním tématem letošního ročníku projektu, kterým je posttraumatický stresový syndrom (PTSD). Hokejová Sparta upozorňuje, že tento problém se netýká pouze hrdinů z fronty, ale může zasáhnout i běžné lidi v každodenním životě. Bolest totiž není slabost. Často není viditelná na první pohled, přesto může člověka dlouhodobě ničit zevnitř, a to formou děsivých flashbacků, nočních můr či panických stavů. Spouštěčem přitom může být i zcela běžná situace každodenního života.
Už sedmnáct let se hokejová Sparta systematicky věnuje pomoci těm, kteří se denně starají o naše bezpečí a zdraví, hasičům, záchranářům, policistům a vojákům. V posledních dvou letech se k projektu připojili také příslušníci Vězeňské služby České republiky. Za dobu své existence pomohl projekt vybrat celkem 10 527 386 korun. Sparta vzdává hold se však v posledních letech nezaměřuje pouze na finanční pomoc, ale také na otevírání zásadních celospolečenských témat.
„Pomoc při záchraně lidského života či odpor proti kyberšikaně byla témata, která rezonovala nejen ve sportovním prostředí. Díky dlouhodobé a velmi úzké spolupráci s Armádou České republiky jsme se letos rozhodli upozornit na problematiku posttraumatické stresové poruchy PTSD, psychického onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ vysvětluje člen správní rady HC Sparta Praha Jakub Dlouhý.
Letošní podoba speciálního zápasového dresu má vyjadřovat samotnou podstatu myšlenky HOLDu. Oboustranné dresy patří k nejvýraznějším motivům letošního ročníku. Zatímco přední strana dresu sklidila chválu napříč hokejovou veřejností, jeho vnitřek byl dosud zahalen tajemstvím.
Kromě dresů se v aukci objeví Ratajova socha i originální malba
Vnitřní stranu dresu vyplňuje malba od Josefa Rataje symbolizující boj člověka s vlastní psychikou během posttraumatického stresového syndromu. „Po akci na podporu válečných veteránů je to pro mě další možnost, jak pomoci složkám, které nám dennodenně pomáhají. S tvorbou díla mi pomohly vlastní traumata z dětství. S PTSD jsem se potýkal polovinu svého života, a právě díky této zkušenosti jsem se dokázal do malby lépe vcítit,“ vysvětluje svou motivaci Rataj.
„Moje malba vychází ze sparťanského srdce, které v sobě nese následky posttraumatického syndromu. Rány, které jsme v životě dostali. V otvorech je pak pomyslné světlo a Boží ruce, které srdce uzdravují,“ popisuje Rataj symboliku svého díla. „Sám jsem si podobnou situací prošel, malování a práce s barvami mi pomohly se uzdravit,“ dodává.
Zápasové dresy nebudou jediným artiklem, který se objeví v online i živé aukci, jež proběhne po utkání 26. ledna ve VIP prostorách O2 areny. „Kromě originálu malby, která se objevuje uvnitř dresů, se bude dražit také téměř dvoumetrová socha srdce. Mělo by jít o největší počin vytvořený na 3D tiskárně v České republice,“ odhaluje Rataj.
Na výrobě srdce pracovalo v jednu chvíli až sedm strojů a jeho součástí jsou také neonové a světelné instalace. „Je to největší věc, kterou jsem dosud vytvořil. Věřím, že se vydraží za vysokou částku, která poputuje na konta dobročinných nadací Integrovaného záchranného systému a Armády České republiky,“ dodává umělec.
Fanoušci mohou projekt Sparta vzdává hold podpořit i dalšími tradičními způsoby. Nákupem artefaktů a zážitků prostřednictvím platformy Donio.cz nebo online dražbou zápasových dresů a hokejových relikvií na webu sportovniaukce.cz. Součástí obou utkání bude také výjimečný předzápasový ceremoniál, doprovodný program v O2 areně a výstava speciální techniky Integrovaného záchranného systému a Armády České republiky.