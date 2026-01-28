Zadavatelé a značky
Šestnáctá sezóna projektu Rozhlédni se! přichází s novou grafikou

Nadační fond Kolečko a společnost EUROVIA CZ, člen Skupiny VINCI Construction CS, zahájily již šestnáctý ročník preventivního projektu Rozhlédni se! Vzdělávací program zaměřený na bezpečnost v silničním provozu funguje od roku 2010 a dosud se do něj zapojilo více než 24 000 žáků základních škol z celé České republiky, z toho 2 310 v loňském roce.

„Partnerství s projektem Rozhlédni se! patří mezi naše klíčové aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Díky našemu působení mj. v dopravním stavitelství dobře víme, jak důležitá je prevence u dětí. Proto podobné iniciativy vítáme a jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Nadačním fondem Kolečko. Do nové sezóny vstupujeme s novou modernější grafikou, která je díky jasným barvám a jednoduchým tvarům pro děti přehledná a vizuálně poutavá,“ uvádí Iveta Štočková, tisková mluvčí Skupiny VINCI Construction CS.

„Šestnáct let se s projektem Rozhlédni se! snažíme dokázat, že primární prevence má skutečný smysl. Jak víme od lékařů z dětských úrazových center, dokáže reálně zachraňovat zdraví i životy. Každé dítě i každý dospělý, který si díky projektu uvědomí rizika a naučí se jim předcházet, je pro nás obrovským závazkem i motivací pokračovat dál. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EUROVIA CZ, která s námi sdílí stejnou odpovědnost za bezpečnost a podporuje projekt s opravdovým zájmem a respektem k jeho poslání. Bez ní by tento projekt nemohl vzniknout, existovat, ani růst,“ říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady nadačního fondu Kolečko. 

Projekt Rozhlédni se! působí celorepublikově a cílovou skupinou jsou hlavně děti do deseti let na prvním stupni základních škol. Výjimečně se objevuje i na velkých veřejných akcích, loni to bylo na StavFestu v Hradci Králové nebo na Dni bezpečnosti v Praze na Zličíně.

Děti se během interaktivních tréninků učí, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu – jako chodci, cyklisté, bruslaři i spolujezdci v autě. Získané znalosti si následně ověřují na šesti stanovištích prostřednictvím praktických úkolů, které simulují reálné dopravní situace. Díky okamžitému propojení teorie s praxí si děti bezpečné chování snadno a přirozeně osvojí. Programem je provázejí kreslené postavy Lucie, jejího bratra Matěje a nešikovného Rajčete, které letos dostaly nový modernější vzhled.

