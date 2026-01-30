Zadavatelé a značky
Psi jsou různí, kvalita je stejná. Marp představuje nový televizní spot

Značka krmiv pro psy Marp představila nový televizní spot, který staví na myšlence: psi jsou různí, ale kvalitní krmivo potřebují všichni. Kampaň pracuje se čtveřicí výrazně odlišných psů v rozdílných situacích a ukazuje, že důraz na složení krmiva je klíčový bez ohledu na plemeno, věk nebo úroveň aktivity.

Ve spotu se objevuje pracovní plemeno při intenzivním výcviku, malé společenské plemeno užívající si piknik, sportující border kolie i australský ovčák na klidné procházce. Každý z nich funguje ve svém vlastním světě až do okamžiku, kdy všichni na chvíli přeruší svou činnost a seběhnou se k jednomu místu. K misce s krmivem Marp.

„Klíčové pro nás bylo ukázat, že Marp je špičkové krmivo, které dává smysl pro všechny psy. Neřešíme, jestli jde o pracovní plemeno, sportovce nebo rodinného parťáka. Pokud psům skutečně rozumíme a chceme pro ně jen to nejlepší, musíme se zaměřit na kvalitu krmiva. Protože na složení prostě záleží,“ říká Martin Pučálka majitel společnosti Krmiva Pučálka a zakladatel značky Marp.

Spot komunikuje hlavní filozofii značky Marp: kvalitní, vyvážené a poctivé složení je univerzálním základem spokojeného psího života. Myšlenku pak uzavírá samotný claim kampaně „Přestaňte jen krmit. Marpujte!“

Produkci spotu zajistil Petr Hradil a jeho tým, moderátor České televize a tvář pořadu Máme rádi zvířata. „S Petrem se známe právě díky tomuto pořadu a od té doby nás pojí přátelství i stejný pohled na svět zvířat. O to přirozenější pro nás spolupráce byla,“ doplňuje Pučálka.

Televizní spoty poběží na stanicích skupiny Nova Group do 31. ledna a kampaň bude dále podpořena v online prostředí a na sociálních sítích.

