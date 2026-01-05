Zadavatelé a značky
Pečení je hra: Když se kampaň televizní soutěže inspiruje gamingem

  Exkluzivně v časopise

Když se svět Peče celá země potká se světem Kingdom Come, nemůže z toho vzniknout nic obyčejného. Jindra a pan Ptáček vyrážejí na svou nejméně hrdinskou, ale nejhladovější výpravu. Do stanu plného pečení.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 1/2026.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?

Peče celá země
Kreativita a kampaně
Pečení je hra: Když se kampaň televizní soutěže inspiruje gamingem
Petr Holeček
Komunita a lidé
Jsme lidovější Forbes, zpravodajství jsme zapíchli
TM_football
Komunita a lidé
Cesta z reklamy k virtuálnímu světu sportu
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Brit vánoční reklama
Analýzy a data
Test vánočních reklam Ipsos: atmosféru doručilo několik z nich, ne všechny ale měly „něco víc“
