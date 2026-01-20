Zadavatelé a značky
Offline kampaň s obratem 485 tisíc eur. ASKO – NÁBYTEK dosáhl dalšího milníku v oblasti CRM

Společnost ASKO – NÁBYTEK ukázala, že i v době silné digitalizace může mít tradiční forma komunikace významný obchodní dopad. A to cílenou kampaní s adresnými dopisy, mířenými zákazníkům, co dlouhodobě nereagovali na e-mailovou komunikaci. Kampaň přinesla obrat 485 334 eur při konverzním poměru 1,46 %.

Kampaň byla postavena na detailní analýze zákaznických dat a zaměřila se na segment, který zůstával pro digitální kanály dlouhodobě nedostupný. Výsledky potvrzují, že vhodně zvolený offline kanál může digitální komunikaci účinně doplňovat a rozšiřovat její dosah.

Z detailní analýzy zákaznických dat vyplynulo, že část klientů sice běžně funguje online, avšak na e-mailové kampaně nereaguje ani v případě personalizovaných nabídek či automatizovaných upozornění. ASKO – NÁBYTEK se proto rozhodlo tuto skupinu oslovit prostřednictvím jiného komunikačního kanálu – personalizovaného dopisu doručeného přímo do poštovní schránky.

„Nejde o zákazníky, kteří by nebyli digitálně aktivní. Jen pro ně e-mail jednoduše není efektivní cestou komunikace,“ vysvětluje Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK.

Kampaň probíhala v předvánočním období a kombinovala adresné oslovení s konkrétní obchodní nabídkou. Zákazníci mohli využít slevu 10 procent na výprodejové a akční zboží nebo 20 procent na nezlevněné produkty. Součástí kampaně byla také soutěž o hodnotné nákupní vouchery – čtyři v hodnotě 20 000 Kč pro zákazníky v České republice a jeden v hodnotě 800 € na Slovensku.

Celkem bylo rozesláno 71 044 adresných dopisů. Kampaň vedla k 907 nákupům v kamenných prodejnách v Česku a na Slovensku a k dalším 132 objednávkám v e-shopu. Celkový akční obrat dosáhl 485 334 eur.

Podle společnosti výsledky potvrzují, že direct mail má i dnešní době své místo, zejména pokud je postavený na kvalitních datech, přesném cílení a relevantní nabídce. „Letáky jsme přestali distribuovat už před lety. O to víc nás překvapilo, jak výrazný efekt může mít adresná komunikace, pokud vychází z dat a hlubší znalosti zákazníků. Tento projekt jasně ukázal potenciál práce s CDP platformou,“ dodává Štěpánová.

