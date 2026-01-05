„Nejlepší spojení jsou ta navždy.“ Španělský operátor přeměnil kanály na vstupy do Upside Down

Netflix se spojil s největší vlajkovou telekomunikační značkou ve Španělsku Telefónica/Movistar, aby netradiční venkovní aktivací oznámili dlouho očekávanou pátou a zároveň závěrečnou řadu seriálu Stranger Things.
Přesně na Nový rok ve dvě hodiny v noci otevřela streamovací platforma Netlix naposledy brány do světa „Upside Down“ zpřístupněním posledního dílu úspěšného seriálu Stranger Things. Ve Španělsku se u té příležitosti Netflix spojil se společností Telefónica/Movistar a na dlouho očekávané seriálové finalé se připravil jak krátkým spotem, tak venkovními poutáky – v podobě kanálů.
„Poklopy kanálů patří k nejikoničtějším, a přesto často přehlíženým prvkům městského prostředí. Pro tuto kampaň Netflix proměnil skutečné přístupové poklopy Telefóniky v 16 městech po celém Španělsku v portály do Upside Down – temné paralelní dimenze ze Stranger Things, která zrcadlí náš skutečný svět a je s ním propojena skrytými průchody pod našima nohama,“ vysvětlují kampaň společnosti na webu Adsoftheworld.
Kromě Stranger Things kanálů doprovází kampaň i spot. Ten sleduje skupinu čtyř kamarádů, která se po letech setká díky vysílačce ze starého dětského pokoje. Do ní jeden z party ze srandy řekne „Tady Fer, slyší mě někdo?“ a k jeho překvapení se mu dostane odpovědi. Na druhém konci se ozve kamarád z dětství, který přivolá další z party. Po vzoru seriálu všichni čtyři nasednou na kola, na kterých se v jedné z ulic rodinné čtvrti setkají. Po přejetí speciálního Stranger Things kanálu zahřmí a spot uzavře claim „Nejlepší spojení jsou ta navždy“.
Kampaň s názvem „Best connections are for ever“ byla zveřejněna ve Španělsku v listopadu 2025. Vznikla pro značky Movistar+ a Netflix a stojí za ní reklamní agentura CYW. Využívá film a venkovní (OOH) média a spadá do oblasti televizních a streamovacích promo kampaní.