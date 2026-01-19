Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke

Česká značka FURIOSA® přichází s provokativní kampaní Matcha Is The The New Coke, která reaguje na proměnu vnímání energie, statusu i životního stylu nové generace. Podle značky reflektuje generační posun od sebedestrukce k vědomé energii a self-control.
Kampaň stojí na provokativních vizuálech v 90s estetice, které vědomě pracují s kontrastem mezi minulostí a současností. Místo kokainu v nich figuruje matcha jako jasný symbol generačního posunu od sebedestrukce k vědomé energii a self-control. Estetika kampaně odkazuje na ikonografii devadesátých let, její význam je však jednoznačně současný.
„Kampaň Matcha Is The The New Coke neglorifikuje drogy. Je to kulturní komentář ke generačnímu posunu – od destruktivních symbolů k rituálům, které dnes definují vědomou energii a sebevědomí,“ říká Veronika Tázlerová, CMO FURIOSA®.
Aktivace vzniká na podporu kolekce šperků a autorského niche parfému FURIOSA® Matcha Date, inspirované ikonickým Matcha Latte. Nápojem, který dnes nefunguje jen jako kofeinový nakopávač, ale i jako symbol určitého životního stylu a společenského statusu.
Součástí kampaně je i PR seeding, v rámci kterého vybraní influenceři a redaktoři obdrží ceremoniální matchu PerfectTed od české značky Matcha Dealer a kurátorovaný výběr z kolekce FURIOSA®.