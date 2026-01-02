Levné máslo nebo nastřelené vlasy. Penny spouští novoroční kampaň

Řetězec Penny letos navazuje na své celoroční výhodné nabídky a přichází s novoroční akcí. Ta nabízí například zlevněné máslo, vlasy nastřelené na české klinice nebo vlastní billboard.
Vedle výhodných produktů mohou zákazníci v Penny v rámci lednové akce získat například příspěvek na splátku hypotéky, poukaz na transplantaci vlasů, vlastní billboard v místě bydliště nebo zvýhodněné nákupy produktů v akcích typu 1+99 zdarma.
„Naším cílem je ukázat, že výhodné nakupování v Penny není jen o nízkých cenách. Na začátku roku jdeme tradičně ještě dál a přinášíme originální a zábavnou nabídku, blízkou tématům, která lidé skutečně řeší,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. „Už loni se ukázalo, že tento přístup oslovuje nejen naše stávající zákazníky, ale i ty, kteří v Penny běžně nenakupují. A v tom chceme pokračovat,“ dodává.
Do akce se mohou zapojit všichni starší 18 let, kteří v době jejího trvání nakoupí alespoň za 100 Kč v jakékoli prodejně Penny v České republice a zaregistrují svou účtenku.
Zapojit se lze opakovaně s více nákupy. Kampaň probíhá od 2. do 31. ledna 2026 a je komunikována prostřednictvím televizních spotů, tisku, outdoorových ploch, online médií i přímo v prodejnách PENNY. Kompletní pravidla o akci jsou k dispozici na www.penny.cz/akce.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: PENNY, Leo Burnett
- Kreativní ředitel: Vít Vojtěch
- Produkční agentura: IS Produkce
- Mediální agentura: PHD
- PR agentura: Insighters
- Web, SOME kreativa, reklama: Business Factory