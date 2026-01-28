Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio

Kreativní agentura Leo Prague, spadající do skupiny Publicis Groupe, rozšířila svůj motion & postprodukční tým na 7 členů. Vede jej Zdeněk Bašus, který v Leo působí od roku 2020. Nyní agentura čítá dohromady 54 členů: 8 lidí v DTP týmu, 17 lidí v accountském týmu, 27 kreativců a 2 trafičky.
Kreativní agentura Leo Prague a její tým jsou součástí české pobočky Publicis Groupe už od roku 2002, kdy proběhla její globální akvizice. Lokální tým Leo si od začátku zakládá na řemeslné preciznosti od grafiky až po klasický střih, zvukovou a obrazovou produkci. Tuto expertizu navíc postupně doplnily nejnovější technologie. Dnes Leo pokrývá spektrum expertíz, od 2D motion designu přes 3D a CGI, AR a také VR.
„Neustále zvyšujeme laťku řemeslné i produkční kvality naší práce. A protože chceme klientům splnit jakkoli náročný požadavek, postavili jsme v Leo Prague motion tým, který je nedílnou součástí kreáče. Už dávno nefungujeme tradičním stylem „dvojiček“ art/copy, ale kreativní týmy stavíme napříč motion a 3D designéry,“ říká Nikola Foktová, Creative Director Leo Prague a MSL Czech Republic.
Kreativní tým Leo Prague stojí za řadou kampaní pro velké české i mezinárodní značky. Patří mezi ně například Fortuna s kampaní Fortuna ti přeje, první FOOH reklama pro IKEA nebo pozdější FOOH pro Pilsner Urquell na Sziget festivalu v Budapešti. Na výrobě kampaňových spotů pro Portu se navíc do značné míry podílela umělá inteligence, která pomohla kreativnímu procesu. Díky podpoře globálních AI nástrojů Publicis Groupe zapojuje tým Leo do své práce umělou inteligenci v dílčích aspektech postprodukce, ale dokáže vytvářet i kompletní AI spoty a kampaně.
Tým v současnosti vede Zdeněk Bašus. V Leo Prague pracuje přes 5 let, zkušenosti sbíral v Televizi Seznam jako provozní dramaturg a v Economii jako editor a motion designér. Produkoval řadu pořadů a také působil na volné noze.
„Postupně se nám motion tým rozrostl na plnohodnotné postprodukční studio. V týmu navíc klademe velký důraz i na využití AI, ať už k urychlení postprodukce nebo k výrobě AI spotů. Díky podpoře Publicis Groupe máme přístup k široké škále nástrojů a můžeme neustále posouvat hranice využití umělé inteligence v kreativě i postprodukci,“ uvedl Bašus.
Marek Klimeš působí v Leo Prague od srpna 2023 v roli Motion Graphic Designer. Zkušenosti předtím získal ve Fortuna Entertainment Group. V roce 2024 získal bronz v českém kole Young Lions společně s Kryštofem Volfem v kategorii Print.
Ondřej Štefák se k týmu Leo připojil v září 2022. Jeho primární doménou jsou 3D, CGI a velké úspěchy slaví na poli tzv. FOOH, se kterými sbírá desítky milionů views po celém světě. Ať už pro klienty IKEA, Pilsner Urquell nebo řadu dalších.
Od ledna 2025 tým posílil seniorní motion designer Aramayis Tokhyan. Dříve působil v McCann Prague pro klienta Vodafone a jako freelancer. Specializuje se především na 3D, CGI a VFX. Je dalším členem týmu, který se pohybuje ve světě FOOH kampaní, které realizoval například pro Popeyes, L’Oréal, nebo Burger King.
Natálie Portíková se přidala do týmu v únoru letošního roku jako Motion Designer, dříve působila ve Sportisimu, a na volné noze, ale třeba i pro Univerzitu Karlovu nebo Národní divadlo. Zaměřuje se primárně na motion design, 3D animace a interaktivní projekce.
Na pozici Senior Motion Designer v září roku 2025 přišel Jakub Mierva. Dříve působil ve Fortuna Entertainment Group, AppAgent a na volné noze. Zkušenosti má s různými brandy ze skupiny FEG, dále s projekty a technickou exekucí pro herní studia, stage design a prostorové instalace pro zahraniční i lokální festivaly jako je portugalský Boom a BPM, německými Fusion a Feel a českými Acidelika a Mighty Sounds.
Nejnovějším členem týmu je Anton Uvarov. Specializuje se na 2D/3D Motion Design a VFX, především pro sociální sítě. Do Publicis Groupe přichází po působení na volné noze, kde se věnoval tvorbě komerčních projektů a digitálních kampaní pro různé značky.