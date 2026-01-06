Kultovní „Bába pod kořenem“ se vrací. Klik.cz oživuje 13 let starou reportáž

Srovnávač Klik.cz představuje novou televizní kampaň, která vychází z nejznámějších českých virálů, jež v minulosti bavily veřejnost na sociálních sítích. Soubor celkem pěti televizních reklam komunikující autopojištění značka zahájila spotem „Bába pod kořenem“.
Spot vychází z dnes už kultovní televizní reportáže staré 13 let a přenáší ji do současného kontextu. Scénáristicky si podle srovnávače zachovává styl novinářské reportáže s moderátorkou a Agentem s povolením srovnávat.
„Při tvorbě kampaně jsme se inspirovali fenoménem internetových virálů, které jsou v dnešní době součástí populární kultury. Pro všechny spoty jsme vytvořili originální obsah, jehož cílem je nadsázka a humor“ vysvětluje koncept Petr Princ, brand manažer Skupiny Klik.cz.
Zásadním prvkem spotu je obsazení hlavní role. Postavu báby pod kořenem ztvárnila přímo Zdena – žena z původní reportáže. Nikoli herečka ani jiná stylizace, ale skutečný člověk, který stál u vzniku původního fenoménu.
„Tato autenticita dodává spotu mimořádnou sílu a odlišuje ho od běžných reklamních reinterpretací známých motivů,“ popisuje Princ. „Od začátku jsme věděli, že pokud má reklama fungovat a zachovat si potřebnou lidskost, musíme oslovit pravou Zdenu. Jen tak mohl vzniknout koncept příběhu, který je silný právě proto, že je skutečný. My jsme ho jen posunuli do dnešní doby,“ dodává.
Za kreativním konceptem stojí interní tým Petra Prince a Michaely Chmelíkové, kteří dlouhodobě pracují s lokálními insighty a kulturními odkazy. Produkčně spot vznikl ve spolupráci se společností Love Trouble vedenou Viktorií Lörinczovou, o režii a střih se postaral Jan Chramosta.
„Náš nový spot vychází ze syrovosti původního materiálu a vyhýbá se klasickému modernímu reklamnímu zpracování. Výsledkem je reklama, která má bavit, ale zároveň si zachovávat lidskost a autenticitu. Bába pod kořenem tak znovu ožívá – tentokrát ne jako reportáž, ale jako výrazný prvek komunikace našeho srovnávače Klik.cz. Reklama startovala 24. 12. 2025 a první data ukazují, že ji diváci přijali velmi pozitivně,” shrnuje Princ.
Spot ve verzi 30 sekund je nasazený na stanicích TV Prima, dalších stanicích Media Clubu a také online. Kampaň komunikující zásadní prvky konceptu se již objevila na sociálních sítích formou spolupráce s influencery (Barbora Krčmová, Jakub Kotek) a teaserů, s motivem bude SoMe i nadále pracovat. Obsahově se propíše na blog značky, například rozhovorem se Zdenou. Součástí bude i UX redesign webového rozhraní Klik.cz tak, aby se vizuální styl nové kampaně promítnul do celé digitální identity značky.