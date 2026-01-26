Kaufland na TikToku experimentoval se seriálovým formátem. Vzniklo YAPPKO – epizodický příběh ovoce

Může na TikToku, platformě známé krátkým attention spanem svých uživatelů, fungovat delší obsah na pokračování? Kaufland to ve spolupráci s agenturou Story TLRS otestoval na gen Z seriálu, který posunul hranice značkového obsahu.
Příběhy rozvíjené napříč několika díly se stejně jako loni opět objevují v predikcích TikToku na rok 2026 jako jeden z klíčových trendů. Už minulý rok proto vznikl nápad na YAPPKO – krátkou epizodickou sérii, ve které se hlavním hrdinou stalo samotné ovoce z Kauflandu. Produkty se v ní proměnily v postavy s vlastní osobností a jejich příběhy kopírovaly běžné životní situace mladých lidí. Série celkově těžila z gen Z insightů a typicky tiktokovského „weird“ humoru.
Tým Story TLRS, který stojí za TikTok profilem Kauflandu, si dal za cíl nový přístup otestovat: „Nechtěli jsme zůstat jen u formátů, které nám dlouhodobě fungují jako CapCut šablony a hrané skeče, ale testovat nové formy vyprávění a jejich potenciál,” říká Senior Copywriter & Idea Maker Tereza Malečová.
K návrhu seriálu tým nepřivedly jen samotné predikce, ale i konkrétní inspirace ze zahraničí – epizodický storytelling fungoval třeba britskému profilu Rescue Remedy nebo slovenskému profilu @pizzamesk.
Důraz na crafty produkci
Podle Art Directora Marka Hvolky sehrála velkou roli v celém projektu produkce jako taková. „Seriál YAPPKO nevznikal stejně jako když reagujeme na běžné trendy. Kulisy byly vyráběné na míru dané epizodě, stejně jako dekorace a drobné předměty, které pomáhaly definovat jednotlivé postavy a jejich svět,“ vysvětluje. Každý hrdina tak dostal vlastní vizuální charakter, se kterým bylo možné pracovat napříč epizodami a postupně ho rozvíjet.
Prostředím příběhu se stala samotná oddělení prodejny Kaufland. Ocitáme se tak například v ovocném Paradise City nebo v lese s Crazy Wolfy, kteří vyjí na měsíc – respektive na tortillu. Většina scén ale byla natočena ve studiu, a proto byla klíčová důkladná příprava.
Byly vyrobeny storyboardy a přesné rozdělení toho, co vznikne ručně, co přímo na place a co až v postprodukci. Právě množství drobných detailů – nápisy, nálepky či easter eggy – pomohly jednotlivé světy jasně odlišit, dodat jim důvěryhodnost a umožnily divákům při opakovaném sledování skládat celý svět
Úspěšnost seriálu
YAPPKO záměrně nevznikalo jako náhrada za běžný obsah na profilu Kauflandu. Seriálový formát byl otestován na čtyřech epizodách, které sloužily jako pilotní série. Vyhodnocení ukázalo, že tento typ obsahu se výkonově zatím v Česku nevyrovná běžným videím: „Epizody měly z hlediska reache dobrá čísla, ale získaly v průměru 2s VR. To je o 50 procent méně než u hraných videí, které máme na TikToku. Stejně tak byl nižší i průměrný watch time,“ říká Ads Director Diana Augustinová.
Je však důležité si uvědomit, že ne každý experiment musí nutně překonat zavedené formáty. Kaufland ve spolupráci se Story TLRS dlouhodobě přistupuje k komunikaci na TikToku bez obav z testování nových přístupů. Neustále tak posouvá hranice kreativity, což je klíčové pro udržení relevance v rychle se měnícím prostředí sociálních sítí.
Je možné, že k těmto výsledkům mohla přispět i rostoucí role AI ve tvorbě videí, kdy se stále více zvyšuje poptávka po lidském elementu. „I když YAPPKO české publikum tolik neoslovilo, Kaufland se možná v budoucnu k sériím vrátí, tentokrát s větším zapojením lidského faktoru. Popularita tzv. mikrodramat a trend epizodického storytellingu totiž bude podle predikcí social platforem pokračovat i v roce 2026,“ říká Content Director Dominika Krabec.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Story TLRS
- Klient: Kaufland
- Produkce: Story TLRS
- Account Manager: Simona Samková
- Idea Maker: Tereza Malečová, Marek Hvolka
- Video Maker: Jakub Jesenský
- Art Director: Marek Hvolka
- Scriptor: Tereza Malečová
- Performance Lead: Diana Augustinová
- Content Director: Dominika Opatřilová
- Creative Director: Barbora Ivánová
- Account Director: Denisa Kadaňová