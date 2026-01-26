Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kaufland na TikToku experimentoval se seriálovým formátem. Vzniklo YAPPKO – epizodický příběh ovoce

Může na TikToku, platformě známé krátkým attention spanem svých uživatelů, fungovat delší obsah na pokračování? Kaufland to ve spolupráci s agenturou Story TLRS otestoval na gen Z seriálu, který posunul hranice značkového obsahu.

Příběhy rozvíjené napříč několika díly se stejně jako loni opět objevují v predikcích TikToku na rok 2026 jako jeden z klíčových trendů. Už minulý rok proto vznikl nápad na YAPPKO – krátkou epizodickou sérii, ve které se hlavním hrdinou stalo samotné ovoce z Kauflandu. Produkty se v ní proměnily v postavy s vlastní osobností a jejich příběhy kopírovaly běžné životní situace mladých lidí. Série celkově těžila z gen Z insightů a typicky tiktokovského „weird“ humoru.

Tým Story TLRS, který stojí za TikTok profilem Kauflandu, si dal za cíl nový přístup otestovat: „Nechtěli jsme zůstat jen u formátů, které nám dlouhodobě fungují jako CapCut šablony a hrané skeče, ale testovat nové formy vyprávění a jejich potenciál,” říká Senior Copywriter & Idea Maker Tereza Malečová.

K návrhu seriálu tým nepřivedly jen samotné predikce, ale i konkrétní inspirace ze zahraničí – epizodický storytelling fungoval třeba britskému profilu Rescue Remedy nebo slovenskému profilu @pizzamesk.

Důraz na crafty produkci

Podle Art Directora Marka Hvolky sehrála velkou roli v celém projektu produkce jako taková. „Seriál YAPPKO nevznikal stejně jako když reagujeme na běžné trendy. Kulisy byly vyráběné na míru dané epizodě, stejně jako dekorace a drobné předměty, které pomáhaly definovat jednotlivé postavy a jejich svět,“ vysvětluje. Každý hrdina tak dostal vlastní vizuální charakter, se kterým bylo možné pracovat napříč epizodami a postupně ho rozvíjet.

Prostředím příběhu se stala samotná oddělení prodejny Kaufland. Ocitáme se tak například v ovocném Paradise City nebo v lese s Crazy Wolfy, kteří vyjí na měsíc – respektive na tortillu. Většina scén ale byla natočena ve studiu, a proto byla klíčová důkladná příprava.

Byly vyrobeny storyboardy a přesné rozdělení toho, co vznikne ručně, co přímo na place a co až v postprodukci. Právě množství drobných detailů – nápisy, nálepky či easter eggy –  pomohly jednotlivé světy jasně odlišit, dodat jim důvěryhodnost a umožnily divákům při opakovaném sledování skládat celý svět

Úspěšnost seriálu

YAPPKO záměrně nevznikalo jako náhrada za běžný obsah na profilu Kauflandu. Seriálový formát byl otestován na čtyřech epizodách, které sloužily jako pilotní série. Vyhodnocení ukázalo, že tento typ obsahu se výkonově zatím v Česku nevyrovná běžným videím: „Epizody měly z hlediska reache dobrá čísla, ale získaly v průměru 2s VR. To je o 50 procent méně než u hraných videí, které máme na TikToku. Stejně tak byl nižší i průměrný watch time,“ říká Ads Director Diana Augustinová.

Je však důležité si uvědomit, že ne každý experiment musí nutně překonat zavedené formáty. Kaufland ve spolupráci se Story TLRS dlouhodobě přistupuje k komunikaci na TikToku bez obav z testování nových přístupů. Neustále tak posouvá hranice kreativity, což je klíčové pro udržení relevance v rychle se měnícím prostředí sociálních sítí.

Je možné, že k těmto výsledkům mohla přispět i rostoucí role AI ve tvorbě videí, kdy se stále více zvyšuje poptávka po lidském elementu. „I když YAPPKO české publikum tolik neoslovilo, Kaufland se možná v budoucnu k sériím vrátí, tentokrát s větším zapojením lidského faktoru. Popularita tzv. mikrodramat a trend epizodického storytellingu totiž bude podle predikcí social platforem pokračovat i v roce 2026,“ říká Content Director Dominika Krabec.

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: Story TLRS
  • Klient: Kaufland
  • Produkce: Story TLRS
  • Account Manager: Simona Samková
  • Idea Maker: Tereza Malečová, Marek Hvolka
  • Video Maker: Jakub Jesenský
  • Art Director: Marek Hvolka
  • Scriptor: Tereza Malečová
  • Performance Lead: Diana Augustinová
  • Content Director: Dominika Opatřilová
  • Creative Director: Barbora Ivánová
  • Account Director: Denisa Kadaňová

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou

MAM Exkluzivně v časopise

Hurvínek
Zadavatelé a značky
Hurvínek slaví století. Divadlo čeká rebranding
Olympijský prsten
Kreativita a kampaně
Značka není vidět a marketing stejně funguje. To je olympijský prsten
Jindřich Fáborský
Komunita a lidé
Zažívám nejlepší část svého života
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ