Kampaň Dluhový patron kombinuje emoce a data, cílí na lidi odkládající řešení dluhů

Konsorcium dluhových poraden ČR spouští digitální kampaň zaměřenou na lidi, kteří kvůli stresu a vyčerpání odkládají řešení dluhů. Kampaň staví na motivu klidu s cílem motivovat zadlužené k prvnímu kroku směrem k oddlužení. Kombinuje emoční i racionální komunikaci podle míry připravenosti cílové skupiny.
Důvodem volby sociálních sítí je možnost oslovit různé segmenty zadlužených v odlišných fázích rozhodování. Část publika potřebuje nejdříve uklidnění a potvrzení, že řešení existuje, jiná hledá konkrétní fakta a jasný postup. Kampaň proto běží „po dvou kolejích“ – pracuje s emocemi i s daty a postupně snižuje psychologické a informační bariéry. Tomu odpovídá i personifikovaný prvek „Patrona“, který plní podpůrnou nebo průvodcovskou roli.
„U jedné části cílové skupiny je klíčové nejdřív pracovat s pocitem bezpečí a úlevy, u druhé dodat srozumitelné informace a konkrétní kroky. Spojujícím prvkem jsou frustrace z běžného života, které lidé s neřešitelnými dluhy často popisují jako první signály, že se jejich situace začíná vymykat kontrole,“ říká Dana Salačová, jejíž studio se pro Konsorcium dluhových poraden ČR podílelo na kreativním konceptu kampaně.
Kampaň využívá krátká videa (15–30 s), statické vizuály, karuselové příspěvky a edukativní obsah vyvracející mýty o oddlužení. Součástí je i nezávazný online test, který bez registrace pomáhá zorientovat se v možnostech dalšího postupu.
Komunikace běží od ledna do března 2026 především na Facebooku a Instagramu, doplněná o vyhledávací reklamu na Google a Seznam.