GymBeam spouští novou televizní kampaň v Itálii

GymBeam představil novou kampaň pro italský trh. Spoty budou vysílány od 11. ledna do 14. února v televizních stanicích a na YouTube, včetně obsahu na sociálních médiích a webových stránkách GymBeam.

Fitness influencer Danny Lazzarin je jednou z prominentních tváří značky na italském trhu a má kolem 3 milionů sledujících. S GymBeam spolupracuje již delší dobu a je přirozeným spojencem značky. Byl podle firmy proto jasnou volbou jako tvář této významné kampaně.

V reklamě se objevili i další italští influenceři, jako Giampaolo Calvaresi a Marco Tomasin, aby byla kampaň pro místní trh co nejpřirozenější. Strategii a kreativní koncept vypracovala agentura Darwin & the Machines pod vedením Martina Blaška a kreativního ředitele Michala Pastiera, kteří loni pracovali na  kampani s Jakubem Enžlem pro český a polský trh. Letos vytvořili „remake“ této reklamy pro italský trh. „Zákazníci poznají Dannyho, zatímco ti, kteří nejsou zákazníky, ocení příběh kulturisty, který díky GymBeamu zkouší nové věci,“ říká Pastier o kampani.

Hlavní myšlenka kampaně je podle firmy jednoduchá – GymBeam je pro každý sport, ať už trávíte hodiny v posilovně, chodíte na jógu, jezdíte na kole nebo se věnujete jakékoli jiné aktivitě. „Cílem bylo ukázat šíři našeho sortimentu a především změnit předsudek, že GymBeam je pouze pro fitness. To už není pravda! Důkazem je více než 9 000 produktů, které nabízíme,“ dodává Juraj Kruželák – Global brand strategist.

Vizitka kampaně:

  • Agentura: Darwin and the Machines
  • Project manager: Martin Blaško
  • Creative director: Michal Pastier
  • Strategy director: Juraj Pobjecky
  • GymBeam: Juraj Kruželák, Beatrix Vojteková, Ján Šandala, Marián Greššák

