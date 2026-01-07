Zadavatelé a značky
Fio banka neopouští farmu a s ověřeným týmem startuje novou etapu kampaně

Fio banka se připomíná novými spoty, ve kterých zůstává u dvojice hlavních herců i agentury. V reakci na ohlas se totiž rozhodla pokračovat v kampani Pro všechny pozemské radosti. Kreativní vedení celé kampaně bylo opět svěřeno do rukou agentury JinejGang.

Nové spoty navazují na předchozí koncept a přináší další příběhy dvojice Boženky a Přemka. Diváci mohou už v těchto dnech sledovat nové situace, scéna však zůstává nezměněná. Hlavní kulisou pro jejich nové „pozemské radosti“ je i tentokrát farma Prak u Českého Šternberka.

V hlavních rolích se opět představí známé tváře – Petra Nesvačilová a Štěpán Kozub. Za produkcí spotů stojí AdKolektiv a režijní taktovky se ujal Daniel Růžička. O střih spotů se postaral Filip Malásek a zvukové úpravy realizovalo Kabelovna Studio. K finální podobě spotů přispělo také renomované studio UPP.

„Po vynikajících výsledcích první farmářské kampaně jsme se rozhodli v tomto úspěšném příběhu pokračovat. Klíčová pro nás byla zachovaná synergie s agenturou JinejGang, našimi herci, režisérem a produkcí. Naším cílem bylo tuto vzájemnou kreativní chemii maximálně využít i v nové části kampaně. Agentura opět prokázala svou zručnost, když koncept posunula a zároveň zajistila okamžitou vizuální rozpoznatelnost. Diváci se nemusejí obávat – zábavný a originální styl zůstává. Připravili jsme různorodou škálu videoformátů, od detailních minutových spotů pro YouTube až po šestisekundové bumpery,“ komentuje pokračování kampaně Jan Bláha, člen představenstva a obchodní ředitel Fio banky.

V rámci pokračování bylo natočeno celkem šest spotů, které diváci uvidí v průběhu ledna v České televizi a na Prima FTV. Fio banka začíná se spoty v délce 45 sekund, pokračovat budou také klasické třicetisekundové spoty. Některé z nich mají i prodlouženou online verzi, která bude k vidění na sociálních sítích banky. Kampaň bude podpořena online bannery, PPC reklamou, sociálními sítěmi a POS materiály na pobočkách.

