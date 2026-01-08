Dm spouští první mezinárodní employer brandingovou kampaň „PRÁCE mění ŽIVOT“

Claim „Zde jsem člověkem“ platí u dm nejen při setkávání se zákazníky, ale i mezi spolupracovníky. První mezinárodní employer brandingová kampaň společnosti dm ukazuje, jak lze společné motto „PRÁCE mění ŽIVOT“ prožívat v každodenním firemním životě napříč zeměmi. Základem kampaně se stala mezinárodní studie značky zaměstnavatele, realizovaná nejen mezi spolupracovníky dm, ale i mezi lidmi, kteří u dm nepracují.
Co mají společného Lucia ze Slovenska, Marianna z Maďarska, Feride z Rakouska a Jan a Šárka z České republiky? Všichni pracují u společnosti dm a stali se tvářemi první mezinárodní employer brandingové kampaně. Na jaře 2025 byli poprvé osloveni spolupracovníci dm Rakousko a jejích dceřiných společností, aby propůjčili své tváře kampani a oživili ji autentickými příběhy. Ve svých vyprávěních sdílejí, co pro ně motto „PRÁCE mění ŽIVOT“ znamená a jak jejich práce změnila život k lepšímu.
Mezinárodní studie značky zaměstnavatele
Aby dm zjistila, co lidi v pracovním životě skutečně motivuje, a získala podklady pro tvorbu kampaně, realizovala řadu mezinárodních průzkumů. V každé z dvanácti zemí společnosti dm Rakousko a jejích dceřiných společností (dm Bosna a Hercegovina, dm Bulharsko, dm Itálie, dm Chorvatsko, dm Severní Makedonie, dm Rumunsko, dm Srbsko, dm Slovensko, dm Slovinsko, dm Česká republika a dm Maďarsko) bylo online dotazováno přibližně 400 pracujících lidí, kteří nejsou zaměstnáni u dm. Současně se do průzkumu zapojilo 6 000 spolupracovníků dm, kteří sdíleli své názory online i v osobních rozhovorech na téma, co je pro ně v pracovním životě nejdůležitější.
Výsledek: Pro dotazované je při volbě zaměstnání nebo setrvání v práci klíčový osobní přístup a pozitivně prožívaný pracovní den. Jedinou oblastí, kterou bylo na základě výzkumu potřeba posílit, bylo zviditelnění motta „PRÁCE mění ŽIVOT“. To se stalo ideální příležitostí, jak dostat spolupracovníky skupiny zemí dm před objektiv fotoaparátu. Krátkými prohlášeními pod svými fotografiemi odhalují, jaký osobní význam pro ně toto motto má a jak ho každý den naplňují.
Kampaň pro všechny – ale s individuálním přístupem
„Mezinárodní kampaň ‚PRÁCE mění ŽIVOT‘ propojuje individuálně přizpůsobený obsah pro jednotlivé země s jednotným mezinárodním employer brandingem. Bez ohledu na lokální realizaci je z kampaně v každé zemi cítit značka dm,“ zdůrazňuje Eva Jakešová, odpovědná za Nábor a Employer Branding z resortu Spolupracovníci (HR). Tím dm podniká další krok směrem k mezinárodní spolupráci. „Abychom se přes hranice zemí sblížili, je důležité, aby se sblížili i lidé. Společné focení spolupracovníků z různých zemí, kteří podpořili jednu myšlenku, ukazuje nejen individuální tváře, které tvoří dm, ale také jejich ochotu stát za značkou dm a jít do toho společně,“ dodává.
V České republice startuje tato mezinárodní employer brandingová kampaň v lednu 2026. Již v září 2025 byly spuštěny nové kariérní stránky. Společnost dm si klade za cíl být na trhu práce ještě výrazněji vnímána jako atraktivní zaměstnavatel.
Zapojit se a společně dosáhnout více
Prostor pro osobní a odborný rozvoj, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, která umožňuje být člověkem ve všech rolích – to jsou jen některé z příslibů, které dm jako zaměstnavatel dává svým spolupracovníkům. V centru pozornosti je podle společnosti vždy člověk se všemi svými kvalitami a schopnostmi. Patří sem i vnímání individuálních potřeb v různých životních situacích, reagování na ně a vytváření odpovídajících rámcových podmínek.
Cílem má být vytvoření pracovní prostředí, ve kterém každý může zapojit svůj jedinečný talent. Centrální hodnotou je vzájemný respekt. „Jsme pracovní společenství, které jedná v zájmu lidí – vzájemně a na úrovni rovný s rovným. Jen společně můžeme něco dokázat a překonat sami sebe. Hledáme empatické lidi, kteří jsou iniciativní a mají rádi rozmanitost života,“ dodává Jakešová.