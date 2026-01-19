CzechTourism a ECTAA jako strategičtí partneři. Praha v roce 2026 přivítá evropskou špičku cestovního ruchu

Evropská asociace cestovních kanceláří a touroperátorů (ECTAA) a agentura CzechTourism zahajují strategické partnerství, jehož vrcholem bude výroční zasedání ECTAA v Praze v květnu 2026. Do Česka se tak po více než deseti letech vrací nejvýznamnější setkání lídrů evropského cestovního ruchu. Zároveň vzniká platforma pro rozvoj obchodní spolupráce mezi českými partnery a cestovními kancelářemi a touroperátory z celé Evropy.
Do Prahy letos zamíří klíčoví hráči evropského cestovního ruchu. Budou společně řešit další směřování odvětví i to, jak nejlépe představit rozmanitou nabídku Česka jako atraktivní a konkurenceschopné destinace. Partnerství s agenturou CzechTourism by jim zároveň mělo otevřít možnost poznat nabídku země přímo na místě – nejen v Praze, ale i v dalších regionech.
„Těší nás, že se můžeme vrátit do Česka a zároveň posílit spolupráci s agenturou CzechTourism. Česko spojuje bohaté kulturní dědictví s moderní infrastrukturou a vynikající dostupností, tedy klíčovými prvky pro evropské profesionály v cestovním ruchu. Díky výraznému oživení návštěvnosti, inovativní nabídce v oblasti MICE a silnému důrazu na udržitelný rozvoj představuje inspirativního partnera pro naše členy. Věříme, že tato spolupráce posílí obchodní vztahy mezi českými společnostmi destinačního managementu a cestovními kancelářemi a touroperátory napříč Evropou,“ říká generální tajemník ECTAA Eric Drésin.
„Jsme rádi, že výroční konference ECTAA proběhne právě u nás. Nabízí nám skvělou příležitost představit Česko jako moderní, konkurenceschopnou a udržitelnou destinaci a zároveň otevřít nové B2B příležitosti českým partnerům směrem k evropským cestovním kancelářím a touroperátorům,“ vyzdvihuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Praha jako lídr evropského MICE segmentu
Praha patří dlouhodobě mezi nejžádanější kongresové destinace světa. Podle aktuálního žebříčku ICCA se celosvětově drží na 5. místě. V rámci Evropy metropole obsadila 4. příčku. Město nabízí pro pořádání firemních akcí špičkové zázemí včetně Kongresového centra Praha, jež nabízí více než 11 000 m² konferenčních prostor či moderního Cubex Centra s certifikací LEED Platinum – nejvyšším světovým oceněním za udržitelnost.
„Právě propojení silné pozice Prahy v oblasti MICE s principy udržitelnosti považujeme za jednu z hlavních hodnot této spolupráce. Udržitelný přístup ke kongresovému a eventovému turismu dnes představuje nejen odpovědnost, ale i významnou konkurenční výhodu destinace,“ zdůrazňuje ředitelka Odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce CzechTourism Tereza Hofmanová.
„Pro AČCKA je ctí přispět k podpoře návštěvnosti Česka, a to nejen hlavního města Prahy, prostřednictvím tak významné mezinárodní události, jakou je pololetní konference ECTAA. Jako dlouholetý člen evropské asociace ECTAA a jediný zástupce Česka vnímáme tuto platformu jako mimořádně přínosnou pro výměnu odborných poznatků, sdílení zkušeností a posilování profesních vztahů s kolegy z asociací z celé Evropy,“ doplňuje výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková
Společný důraz na udržitelnost a odpovědný růst
Partnerství ECTAA a agentury CzechTourism zahrnuje společné marketingové aktivity, B2B networking, sdílení know-how i rozvoj udržitelných projektů v cestovním ruchu. CzechTourism dlouhodobě propaguje a podporuje udržitelný cestovní ruch. Tento přístup podle něj plně odpovídá Klimatickému akčnímu plánu ECTAA a potvrzuje, že udržitelnost patří mezi klíčové pilíře celé spolupráce.
Květnové setkání v Praze tak podle agentury nebude jen konferencí, ale konkrétním impulzem pro nové obchodní projekty, dlouhodobou spolupráci a další rozvoj evropského cestovního ruchu.