Cyklistická reprezentace mění po více než 60 letech design dresu

Český svaz cyklistiky představil nový design reprezentačních dresů, který vstoupí v platnost od sezony 2026. K úpravě dochází po více než 60 letech. Změny doprovází videospot a claim „Posouváme tradici“.
„Změna reflektuje aktuální dobu, moderní trendy a vývoj v oblasti sportovního oblečení, zároveň si ale zachovává silnou vazbu na historii. Právě trikolora, která zůstává nedílnou součástí dresu, nadále symbolizuje kontinuitu, národní identitu a dlouhou tradici české cyklistiky. Myslím, že se jedná o ideální kombinaci toho, jak zůstat věrni své minulosti ale zároveň jít s dobou,“ uvedl David Průša, prezident Českého svazu cyklistiky.
Hlavní změnou nového dresu je úprava práce s barvami a trikolorou. Tradiční barevné pruhy na hrudi a na zádech byly zmenšeny – nově nesahají od pasu až ke krku, ale vedou pouze od pasu po horní hranu břicha. Díky tomu má podle svazu nový design působit barevně vyváženěji, jednodušeji a jednotněji, a lépe odpovídá současným estetickým i funkčním požadavkům.
Celá obměna se nese v duchu claimu „Posouváme tradici“. Ten vyjadřuje respekt ke kořenům, bohaté historii, hodnotám a dlouholetým zkušenostem české cyklistiky, ale zároveň i otevřenost k vývoji a změnám. Nejde o revoluci, nýbrž o promyšlenou evoluci – o snahu vzít to nejlepší z minulosti a posunout to dál, směrem k budoucnosti.
Nový reprezentační dres tak podle svazu představuje moderní podobu tradičního symbolu. Je výrazem kontinuity i sebevědomého vývoje české cyklistiky, která se opírá o své dědictví, ale zároveň se nebojí hledat nové cesty. Výrobcem dresů zůstává i nadále dlouholetý partner svazu, kterým je táborská společnost Kalas Sportswear. Na dresu mají svá loga také generální partner ČSC společnost Škoda Auto a exkluzivní partner Allwyn.
První závodní akce čeká nový reprezentační dres na konci ledna při mistrovství světa v cyklokrosu, které se bude konat v nizozemském Hulstu od 30. ledna do 1. února