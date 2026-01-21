Zadavatelé a značky
Českým olympionikům i letos měří čas Primky

Zápěstí členů české olympijské výpravy zdobí hodinky tradiční české značky PRIM již od roku 2012/2017. Náramkové hodinky, speciálně vytvořené pro tuto příležitost, budou sportovce a jejich týmy provázet také XXV. zimními olympijskými hrami, které odstartují 6. února 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo

Tváří letošní olympijské edice se stal biatlonista Michal Krčmář, který bude společně s dalšími českými sportovci hájit Česko na zimních hrách. Krčmář, který je ambasadorem značky PRIM již několik let, se podílel na prezentaci hodinek a osobně je také poprvé představil na svém zápěstí.

Každá olympijská kolekce hodinek PRIM podle značky reprezentuje nejen precizní řemeslné zpracování, ale i hodnoty, jako jsou přesnost, odhodlání a národní hrdost, které jsou blízké sportovcům i fanouškům. „Jsme velmi hrdí na to, že naše hodinky provázejí české sportovce jedním z nejvýznamnějších okamžiků jejich kariéry,“ říká Barbara Uher Hanková, generální ředitelka značky PRIM a doplňuje, že letos připravili pro olympijskou výpravu celkem 144 náramkových hodinek.

Primky se na zápěstí českých sportovců objeví i v roce 2028 na OH v Los Angeles. Celková hodnota hodinek, které firma věnuje olympionikům během čtyřletého období, dosahuje 5 milionů korun.

Kromě hodinek určených přímo pro členy výpravy vznikla i limitovaná edice pro veřejnost. Jejích 100 kusů bylo kompletně vyprodáno během několika dnů.

PRIM bude měřit čas i v Českém domě v Miláně. Nástěnné hodiny, navržené přímo pro tuto příležitost se již brzy vydají na cestu do centra dění letošního nejvýznamnějšího sportovního svátku.

