České kimchi Beavia míří s kampaní „Tak si mě vem!” do televize

Česká jednička ve výrobě fermentovaných potravin, značka Beavia, spouští svou první televizní kampaň. Od 15. ledna poběží v podobě sponzorského vzkazu v TV pod sloganem „Tak si mě vem!“ Značka se tak poprvé představuje televiznímu publiku s cílem ukázat Beavia kimchi jako přirozenou součást každodenního stravování.
„Vstup do televizní komunikace vnímáme jako přirozený krok v růstu značky. Nechtěli jsme vysvětlovat, co je kimchi, ale ukázat, že má své místo v běžném životě. Kampaň stojí na jednoduchém sdělení: chuť přichází v nečekaných chvílích a Beavia je vždy u toho,“ říká Kamila Lhotáková, marketingová ředitelka Beavia.
Krátký spot zachycuje moment z našeho každodenního života, který všichni známe. Honí nás mlsná a my stojíme už potřetí před otevřenou ledničkou a hledáme něco dobrého na zub.
„Slogan Tak si mě vem! ulehčí rozhodnutí a přesně nám řekne, po čem máme sáhnout. Beavia kimchi už není jen pro speciální příležitosti, ale je každodenní součástí naší chuťové palety. Právě tuhle lehkost, šťavnatost a samozřejmost volby jsme chtěli do naší první televizní kampaně dostat,“ doplňuje Lhotáková.
Novou komunikaci budou zákazníci potkávat v televizním sponzoringu, online videích, bannerech a přímo na prodejnách. O kreativní koncept se postarala marketingová agentura Czech Promotion. Spot a klíčové vizuály vznikly ve spolupráci se studiem Impresa Films.
„U první televizní kampaně Beavia jsme pracovali s jednoduchým insightem – rozhodování u lednice. V krátkém úsměvném sketchi se každý z nás pozná,“ uvádí Michaela Lacinová, art-directorka z Czech Promotion. „Beavia kimchi je šťavnaté a zdravé, tak proč mu nedat přednost před českou klasikou a neosvěžit si jídelníček,“ dodává Lacinová.
Televizní kampaň je dalším krokem v dlouhodobém budování značky Beavia, která se zaměřuje na prémiové kvalitní suroviny a poctivou fermentaci tak, aby v produktech zůstávala zachována prospěšná probiotika, vitamíny a další tělu prospěšné látky. A hlavně na skvělou šťavnatou chuť, díky receptuře bývalého fine-dining šéfkuchaře a výrobního ředitele Beavia, Pavla Pavlíka, držitele ceny Michelin Bib Gourmand.