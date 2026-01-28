Boomerang Communication přebírá komunikaci Dove. Zaměří se na přirozenou krásu

Boomerang Communication se stal novým komunikačním partnerem značky Dove pro Českou republiku i Slovensko. Přichází s redefinicí krásy, která zastřeší všechny komunikační aktivity Dove.
Spolupráce s agenturou zahrne kompletní zajištění kreativy, digitální komunikace, PR, ATL kampaní i influencer a ambasador marketingu. To vše na českém i slovenském trhu. Pro Dove proto v Boomerangu vznikl dedikovaný tým, který propojuje strategii, kreativní myšlení a silné exekuční know-how.
„Dove dlouhodobě otevírá témata, která přesahují rámec produktové komunikace. Pracuje s otázkami sebedůvěry a sebepřijetí. Právě proto je pro nás důležité, aby se globální kampaně a myšlenky značky citlivě a smysluplně přenesly do lokálního prostředí. Letos navíc slavíme deset let ikonických kampaní Dove a chceme na jejich úspěch navázat i na českém a slovenském trhu,“ říká Michaela Wary, category marketing manager Beauty & Personal Care ze společnosti Unilever, pod kterou značka Dove spadá.
Za Boomerang Communication má projektové řízení na starosti Eva Kuldová. PR a eventy zajistí Jana Pospíšilová, influencer a ambasador marketing Patrik Rychlý. Celý tým vede kreativní ředitel Jaroslav Šlauf. „Spousta žen vidí krásu jako něco nedosažitelného, to slovo má v sobě obrovskou tíhu. Přitom třeba o životních okamžicích klidně můžeme říct, že jsou krásné, aniž bychom nutně předpokládali, že jsou vizuálně ideální. Redefinice slova krása, jak ji nabízí Dove, mi proto dává skutečný smysl,“ vysvětluje Šlauf.
Součástí spolupráce bude nejen produktová komunikace, ale i důraz na Brand with Purpose: sdílení přidané hodnoty značky, jejích společenských témat a projektů zaměřených na podporu sebedůvěry a na dialog s veřejností. Jedním z klíčových cílů je zároveň posílení relevance značky Dove mezi generací Z a mileniály a navázání na úspěšné kampaně z minulých let s ještě silnějším lokálním dopadem.