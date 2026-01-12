Banka CREDITAS v kampani od KASPEN/Jung von Matt vyzývá k včasnému investování

Banka CREDITAS spouští celoroční kampaň s heslem Investujte včas s Bankou CREDITAS a budoucnost vám poděkuje. První ze tří spotů vstupuje na televizní obrazovky od ledna letošního roku.
Příprava kampaně začala na podzim roku 2025 jako součást výběrového řízení na novou komunikační strategii a repositioning značky. Ze tří zúčastněných zvítězila agentura KASPEN/Jung von Matt. „Doposud byla Banka CREDITAS spojována především s nabídkou atraktivních depozitních produktů. V dalších letech však chceme naši značku vyprofilovat jako poskytovatele zajímavých investičních příležitostí,“ říká Jiří Salajka, Head of Brand and Strategy skupiny CREDITAS.
Repositioning značky představuje posun k bance zaměřené na investice a budoucnost. „Z banky, která se dosud vymezovala především osobním přístupem, se stává banka, která sází na stabilitu, kontinuitu a mezigenerační hodnoty,“ vysvětluje Barbora Hájková, Executive Managing Director KASPEN/Jung von Matt. „V rámci přípravy strategie jsme vycházeli z rozsáhlého monitoringu konkurence a dat samotné banky a jejích klientů, kteří jako nejčastější důvod k investování uvádějí jistotu pro budoucnost, ať už svou, svých dětí, nebo generací po nich,“ doplňuje Tomáš Kopečný, Managing Director KASPEN/Jung von Matt. Pilíře, na kterých značka nyní staví, jsou investice, generace a českost.
Součástí strategie je i nový claim Investujte včas s Bankou CREDITAS, který se propisuje do celé kampaně. „Věříme, že nová kampaň osloví jak stávající, tak budoucí klienty Banky CREDITAS, stejně jako zajímavé investiční příležitosti a produkty naší banky,“ říká Lucie Brunclíková, Chief Marketing and Communication officer skupiny CREDITAS. V rámci sound brandingu claim podtrhuje zvukový jingle, který stejně jako hudbu ke kampani, složil skladatel Jan Šléška. Claim je také součástí loga Banky CREDITAS, jehož nová podoba vychází z aktualizované vizuální identity značky vyvinuté agenturou KASPEN/Jung von Matt.
Kreativní idea staví na insightu, že pokud už na úspěšných rozhodnutích něčeho litujeme, je to zpravidla to, že jsme je neučinili dřív. „Banka CREDITAS do současnosti vysílá spolehlivého průvodce, který se s jistotou pohybuje v neustále se měnících prostředích symbolizujících dynamický svět investic a všem připomíná, že důležitá rozhodnutí je třeba činit včas,“ vysvětluje Michaela Ferstlová, Idea Maker a Copywriter v KASPEN/Jung von Matt. Roli průvodce obsadil herec Adam Vacula. Natáčení probíhalo v režii Luboše Rezlera a pod produkční záštitou společnosti Toaster Pictures ve virtuálním studiu v Kladně, na několika lokacích v Praze, včetně pobočky Banky CREDITAS Na Strži, a také v karlovarském Grandhotelu Pupp, který je součástí skupiny CREDITAS.
Sérii tří televizních spotů otevírá image spot, který mohou diváci vidět v televizi od poloviny ledna 2026. V průběhu roku budou do vysílání postupně uvedeny další dva spoty s produktovou nabídkou. Komunikaci doplňují dva sponzorské vzkazy. Celoroční kampaň poběží také online a na sociálních sítích v kratších stopážích. Doplněná je o sérii fotografií na výlohy poboček Banky CREDITAS a tři klíčové vizuály z dílny fotografa a digitálního designéra Adama Bartase, které budou využity v OOH komunikaci a printové inzerci. Plánování a nákup médií zajišťuje agentura Publicis Groupe.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: KASPEN/Jung von Matt
- Mediální agentura: Publicis Groupe
- Produkční agentury: Toaster Pictures, Kabelovna Studios, R.U.R. Postproduction
- Značka: Banka CREDITAS
- Klient: Banka CREDITAS a.s.
- Obor: Finanční služby
- Mediamix: Televize, Online, Social, Instore/POS, Print
- Creative director: Tomáš Kopečný
- Executive managing director: Barbora Hájková
- Creative Idea: Michaela Ferstlová, Richard Svárovský, Viktor Špála
- Copywriter: Michaela Ferstlová, Viktor Špála
- Art direction: Richard Svárovský
- Režie: Luboš Rezler
- DOP: Radim Střelka
- Fotografie, CGI: Adam Bartas
- Hudba, sound branding: Jan Šléška