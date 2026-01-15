Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026

Olympijské hry nejsou jen o výkonech a medailích, ale také o tlaku a psychické odolnosti. Sazka, jako partner českých olympioniků a paralympioniků, věnovala pod značkou Allwyn všem nominovaným sportovcům unikátní prsten – osobní symbol účasti na hrách i drobnou oporu v klíčových momentech před závodním startem.
Prsten vznikl jako spojení silného symbolu a funkčního předmětu. Připomínat má to nejcennější, co účast na olympijských hrách představuje – nominaci, cestu, osobní příběh – a zároveň nabízí sportovcům praktickou oporu v psychicky náročných chvílích.
Zadáním bylo vytvořit tzv. fidget ring: stimulační prvek s uklidňujícím efektem, který pomáhá pracovat s nervozitou, stresem i soustředěním těsně před výkonem. Prsten je proto navržen tak, aby s ním bylo možné pohybovat, otáčet jej a vnímat hmatem, jako drobný rituál i osobní talisman.
„Olympiáda je jedním z milníků sportovní kariéry a zároveň velkou mentální zkouškou. Chtěli jsme sportovcům dát něco, co jim v těch nejvypjatějších chvílích pomůže se zklidnit, soustředit a připomenout si, jak dlouhou cestu už mají za sebou,“ uvádí Dominika Němcová, manažerka CSR a Sponzoringu ve společnosti Sazka (už brzy Allwyn).
Jeden prsten, dvě podoby
Unikátní je podle značky i variabilita prstenu. Sportovci jej mohou nosit buď klasicky jako prsten, nebo jako přívěsek na krku. Součástí balení je proto sada různě barevných šňůrek, aby si každý mohl zvolit variantu, která mu bude nejbližší, funkčně i osobně.
Autorem návrhu je šperkař Olda Sládek, který k projektu přistoupil s respektem k významu olympijské nominace. „Nechtěl jsem vytvářet jen hezký objekt. Šlo mi o předmět, který bude mít vyšší smysl a emoci. Něco, co sportovec vezme do ruky a okamžitě ucítí, že patří jen jemu a k tomuto momentu,“ vysvětluje Sládek.
Zkušenost sportovců, kteří míří do Itálie
Prsten dostanou i sportovci z programu Sazka Champs, kteří se představí na zimních olympijských hrách v Itálii, Laura Záveská a Jakub Hroneš, oba freestyle snowboardisté.
„Olympiáda je vyvrcholením několika let příprav, ale těsně před startem rozhoduje hlavně hlava. Nervozita k tomu patří a je důležité se dokázat na chvíli zastavit, odreagovat a trochu si tam zase přinést tu srandu. K tomu právě prsten skvěle pomůže,“ doplňuje Jakub Hroneš, freestyle snowboardista a člen Sazka Champs.
Pouze pro ty, kdo se dostali na start
Prsten nebyl vytvořen pro veřejnost ani ke komerčním účelům. Je určen výhradně nominovaným českým olympionikům a paralympionikům jako gesto respektu, podpory a důvěry na jejich cestě na ZOH 2026.
Sazka (už brzy Allwyn) tímto symbolickým darem navazuje na svou dlouhodobou filozofii: být sportovcům nablízku nejen ve chvílích vítězství, ale i v okamžicích, které nejsou vidět – v tichu šatny, těsně před startem, v hlavě každého z nich.