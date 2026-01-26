Allwyn odstartoval kampaň „Něco si přej“. Rozdává 10 milionů korun na splnění tisíce přání

Allwyn (dříve Sazka) odstartoval novou celonárodní kampaň „Něco si přej“, která vychází z jednoduché myšlenky: aby se přání mohlo splnit, musí být nejdřív vysloveno. Kampaň propojuje online i offline svět a dává lidem konkrétní šanci proměnit svá přání ve skutečnost – Allwyn rozdělí celkem 10 milionů korun mezi 1 000 výherců.
Allwyn po svém přejmenování ze Sazky spustil velkou kampaň, která běží od 23. ledna do 20. února 2026. Jde o rozsáhlou integrovanou kampaň, kombinující masivní mediální zásah s fyzickým zážitkem –Budkami přání, světelnými instalacemi a živým vysíláním.
Představení Allwynu v Česku
„Něco si přej“ je kampaň, která představuje Allwyn a ukazuje, že štěstí může být lidem blíž, než si myslí. Cílem je podle společnosti inspirovat lidi na chvíli se zastavit, zamyslet se nad tím, co si skutečně přejí, a dát svému přání šanci stát se realitou.
Celá kampaň stojí na práci s přáním jako osobním momentem. Právě vyslovená přání se stávají obsahem kampaně. Objevují se online, na sociálních sítích, v offline instalacích i během živých přenosů.
„Nechtěli jsme lidem jen říct, že je tady Allwyn a to je všechno. Chtěli jsme, aby ho opravdu zažili. Kampaň ‚Něco si přej‘ stojí na jednoduché myšlence – že každé splněné přání musí být nejdřív vysloveno. Dáváme lidem šanci svá konkrétní přání proměnit ve skutečnost a zároveň ukazujeme, že štěstí může být blíž, než si často myslí. Nejde o nové jméno, ale o nový způsob, jak být lidem blíž a být součástí jejich každodenních momentů. Jsme moc rádi, že jsme na kampani pracovali právě se Socialparkem, díky nim jsme tuto myšlenku dokázali dotáhnout do posledních detailů a myslím, že můžu říct, že nás to společně i opravdu bavilo,‘ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů.
„Celá kampaň je originální svým rozsahem a komplexností, kdy jsme museli promyslet spoustu detailů. Spolupráci s marketingovým týmem Allwynu jsme pojali jinak, nefungovali jsme na klasické bázi značka–agentura, ale ruku v ruce spíš jako součást a rozšíření jejich marketingového týmu. Nejoriginálnější je za mě asi OOH komunikace, kdy jsme vytvářeli velké množství kreativ přizpůsobených městu a místu na míru tomu, kde se daný billboard nebo digitální CLV bude vyskytovat. Chtěli jsme být s kampaní velmi lokální, možná až hyperlokální. Jako skvělý asset celé kampaně mi přijdou také ‚Budky přání‘, které navíc Allwyn může využívat i po skončení celé kampaně a dají se nastavit a přeprogramovat pro další účely,“ vysvětluje Karel Hirsch, Creative Director agentury Socialpark.
Doplňuje jej hlavní stratég kampaně a majitel agentury Petr Král: „Děkujeme Allwynu za důvěru, kterou jsme si budovali postupně na menších projektech, jako byla například platforma reLosy. Vážíme si této příležitosti, která se stala největší kampaní, jakou kdy Socialpark realizoval.“
Kreativní koncept: světlo, přání a čočky Allwynu
Vizuálním a symbolickým prvkem kampaně jsou Allwyn čočky – atribut, který pracuje se světlem. Čočky světlo lámou, soustřeďují a zaostřují, podobně jako se lidé v kampani soustředí na svá přání. Světlo zde symbolizuje naději, nový začátek a moment, kdy se přání dostává do centra pozornosti.
Kreativní řešení se promítá napříč všemi kanály, od TV a OOH formátů přes digitál až po světelné instalace ve veřejném prostoru.
Kde si mohou lidé přát
Přání mohou lidé zadávat: online na webu necosiprej.allwyn.cz, který svým rozhraním podle společnosti připomíná jednoduchý chatový nástroj, nebo offline v Budkách přání, které se během kampaně objeví ve vybraných nákupních centrech po celé ČR.
Budky přání slouží nejen ke sběru přání, ale i jako obsahový nástroj. Lidé si z nich odnášejí tištěnou fotografii a jejich přání se dále objevují v kampani. Do Budek se zapojují také influenceři, kteří plní přání sobě i svým fanouškům.
Vyhlašování výherců jako zábavný formát
Výherci budou losováni od 11. do 20. února 2026, každý den 100 výherců. Losování proběhne formou online live show, kterou bude na YouTube a Facebooku moderovat Luděk Staněk spolu se svými hosty.
Výhry ve výši 10 tisíc korun budou připisovány na Allwyn kartu (resp. bývalou Sazka kartu), přičemž jejich výplata v hotovosti na prodejních místech bude možná od 25. února 2026. Hlavním důvodem je bezpečnost a ochrana – Allwyn po lidech nevyžaduje čísla bankovních účtů.
Na konci kampaně chystá Allwyn ještě jedno překvapení. Speciální roli sehrají tzv. Joker přání, která budou mít společenský nebo výjimečný zážitkový rozměr. Právě na nich chce Allwyn po skončení kampaně dál stavět obsah i komunikaci.