Agentura Best Communications oznámila nové klienty

Komunikační agentura Best Communications zahájila rok 2026 se sedmi novými klienty napříč několika odvětvími. Nové zakázky pokrývají sektory jako FMCG, technologie, finance, sportovní management či logistiku.

Nově se agentura stará o komunikační aktivity společnosti Galvion, globálního lídra v oblasti vojenského a taktického vybavení, společnosti Cedat85, která se specializuje na technologická a AI řešení zejména v oblasti rozpoznávání a přepisu řeči.

Od nového roku je Best Communications také leading agenturou pro EFA (European Football Alliance), profesionální ligu amerického fotbalu sdružující významné týmy, která působí na několika evropských trzích. Na poli logistiky se agentura stala partnerem pro společnost FedEx a její aktivity v Česku a na Slovensku. Novým klientem v oblasti nemovitostí je Pierwood Capital, investiční společnost zaměřená na udržitelný a odpovědný rozvoj nemovitostí prostřednictvím projektu ZEO Homes. V oblasti FMCG agentura začala spolupracovat se značkou dětské péče Rascals.

Komunikaci s přesahem na britský a americký trh agentura zajistí pro společnost Radically Human Ventures, která investuje do technologických startupů v rané fázi zaměřených na řešení orientovaná na člověka.

„Zahájit rok 2026 takto významnými akvizicemi je důkazem tvrdé práce a nasazení celého našeho týmu,“ uvedl Euan Edworthy, Managing Partner společnosti Best Communications. „Jsme nadšeni ze spolupráce s těmito inovativními a vlivnými organizacemi a těšíme se, že jim budeme poskytovat špičkové výsledky a strategické komunikační poradenství. Tento silný start nás staví do velmi dobré pozice pro mimořádně úspěšný rok,“ dodal.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

