Zvoneček, kamion a AI reklama. Coca-Cola přiváží kouzlo Vánoc

Vánoční kampaň Coca-Coly vzdává hold lidem, kteří dělají svátky výjimečné. Kamion, AI spot i soutěže mají přiblížit kouzlo Vánoc všem.
Letošní vánoční kampaň Coca-Coly nese poselství vzájemné pospolitosti a radosti ze společně strávených chvil. Symbolem je tradiční zvoneček, který připomíná, že pravé kouzlo Vánoc je v okamžicích, kdy se rodina a přátelé sejdou u jednoho stolu. Součástí kampaně je ikonický vánoční kamion, který v prosinci projíždí Českem a veze sváteční atmosféru, bohatý program a podpoří dobrou věc – výtěžek z prodeje půjde na pomoc Červenému kříži.
Chceme vzdát hold těm, kdo pro nás kouzlí Vánoce, a zároveň poděkovat lidem, kteří pomáhají druhým po celý rok. Kampaň doprovází inovovaná verze legendární reklamy „Vánoce jsou tady“, která letos ožívá díky propojení kreativity a umělé inteligence. Nechybí ani rozsáhlá outdoorová komunikace, digitální reklama a spolupráce s influencery. Fanoušci se mohou zapojit do spotřebitelské soutěže o jedinečné zážitky, včetně pobytu v ledovém hotelu pod polární září. Díky těmto aktivitám přinášíme kouzlo Vánoc všem – a připomínáme, že Vánoce jsou o lidskosti, pomoci a společných chvílích.