Živina spustila punkovou kampaň. Má reagovat na stres v kuchyni a poptávku po kvalitních „základech“

Domácí vaření je pro Čechy stále důležité, zároveň ale představuje zdroj každodenního stresu. Ukázal to probíhající výzkum značky Živina, který potvrdil dlouhodobý trend: lidé chtějí jíst kvalitně a pestře, ale během pracovního týdne nemají čas ani energii na složitou přípravu. Právě na tento moment reaguje nová kampaň „Živina ti kryje záda“, kterou firma spustila v polovině listopadu.
„Většina lidí chce jíst kvalitně, pestře a vyváženě. Příprava takového jídla je ale složitá a časově náročná. Živina zjednodušuje domácí vaření tak, že skvělé jídlo zvládne každý,“ říká CEO značky Martin Kudera. Podle něj se potvrdilo, že Češi milují domácí jídlo, ale zároveň stále častěji sahají po polotovarech – jen chtějí jejich kvalitnější a poctivější alternativu.
Proto značka neváhala a ještě před plánovanou velkou kampaní, která dorazí v prvním čtvrtletí roku 2026, spustila menší a „punkovější“ vlnu už nyní. Q4 je pro Živinu klíčové: domácí vaření je na vrcholu sezóny a lidé intenzivně řeší, jak zvládnout dobré jídlo bez dlouhých hodin za plotnou. „Nechtěli jsme čekat. Q4 je nejsilnější období roku a lidé právě teď nejvíc řeší, co budou doma vařit a jak si ušetřit čas,“ doplňuje Kudera.
Kreativa vznikala ve spolupráci s agenturou Unicorn Army. První tři spoty se natáčely rychle, v duchu autenticity a spontaneity, která je značce vlastní. V hlavních rolích nehrají profesionální herci, ale přímo členové týmu Živina spolu s jednou influencerkou z komunity. Trojice krátkých videí zachycuje skutečné momenty z domácností – od stresu kolem středeční večeře přes rychlé vaření pro děti až po „maminčinu“ svíčkovou. Vše na základě insightů z výzkumu, mezi něž patří nejistota u tradičních českých receptů, touha po autentických asijských chutích nebo potřeba „lepšího základu“, který ušetří stres i čas.
Spoty se od 13. listopadu postupně objevují na YouTube i platformách Mety, doplněné remarketingem a dalšími digitálními formáty. Živina cílí tam, kde lidé nejčastěji hledají inspiraci na vaření – v online prostředí. Kampaň má dvoufázovou strukturu: aktuální, rychlou a testovací vlnu v Q4 doplní začátkem roku 2026 velká celorepubliková kampaň se silnějším kreativním konceptem, širší mediální podporou a výraznějším storytellingem.
Značka, která vyrostla z fermentace a dnes mění způsob, jak Češi vaří doma, staví svou komunikaci na jednoduchém poslání: přinášet poctivé základy, autentické chutě a vaření bez stresu. A podle nové kampaně hlavně to, že když jde o večeři, „Živina ti kryje záda“.