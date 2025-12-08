Za měsíc přes 25,8 milionů korun. Crowdfungingový projekt Radka Starého Exarie míří do realizace

Rekordy trhající kampaň Radka Starého, známého na sociálních sítích pod přezdívkou Sterakdary, je u konce. Na platformě Startovač Exarie za 30 dní přesáhla částku 25,8 milionů korun od téměř 11 tisíc podporovatelů. Jedná se tak o nejúspěšnější komerční crowdfungingový projekt v Česku.
Exarie, nová trilogie Radka Starého, spisovatele a jednoho z nejvýraznějších českých streamerů, po 30 dnech končí. Vybraná částka na platformě Startovač dosáhla více než 25,8 milionů korun od téměř 11 tisíc podporovatelů. Ačkoliv se jedná o český projekt, svými úspěchy se může rovnat nejzdařilejším knižním crowdfundingovým projektům – celosvětově se umístil v porovnání s platformou Kickstarter na 6. místě.
„U každého milionu jsem byl opravdu ohromený a nadšený. To, že se nám podaří překonat hranici 1 milionu eur, mě nenapadlo ani v tom nejdivočejším snu. Za každého jednoho přispěvatele jsem vděčný a mám upřímnou radost. Těším se z výsledného vzhledu, jaký Exarie má, i z doprovodných odměn, které jsme si připravili,” komentuje výsledky kampaně Radek Starý.
Co bude dál?
Čtyři roky utajovaný projekt nyní čeká poslední kus práce – finální korektury a úpravy knih zahrnující všechny dosažené tzv. „stretch goaly“, tedy rozšířená vylepšení finální podoby knih. Těmi jsou pevná vazba, 3D ražba na obálce, barevná ořízka a mnoho dalších bonusových prvků.
Dále bude na řadě tisk i výroba a kompletace dalších limitovaných odměn, které přispěvatelé ke knihám dostanou. Na kompletní balíčky se pak budou moci lidé těšit v květnu následujícího roku.
Trilogie zasazená nad Prahu: urban sci-fi se skrytou realitou
Exarie propojuje svět knih a gamingu – inspirací pro vznik byla řada herních titulů, které autor v minulosti hrával. Do série se promítá jeho patnáctileté herní zázemí i dlouhodobá láska k fantasy literatuře.
Děj je zasazen do prostředí Prahy, takže čtenáři narazí na řadu míst, která dobře znají. Příběh pracuje s motivem skryté reality odehrávající se paralelně s tou naší a postupně ukazuje, že hranice mezi herním a reálným světem je mnohem tenčí, než se na první pohled zdá.
Radek Starý alias Sterakdary působí na české YouTube a Twitch scéně už od roku 2012. Pracoval na herním pořadu RE-PLAY, kde psal novinky, recenze, ale také byl nakonec i hlasem pořadu. Kromě streamování se naplno věnuje i psaní. Sám o sobě říká, že není youtuberem, který začal psát knížky, ale spisovatelem, který si jen nejdříve založil YouTube kanál.