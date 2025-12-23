Zadavatelé a značky
„Váš věk zůstane tajemstvím.“ Kampaň představuje novinku v anti-age kosmetice

  Advertorial

Když se věda potká s odvahou, vznikne revoluce. A jedna taková se rodí v Brně. Místní firmy Enantis a LOBEY přepisují pravidla anti-age péče. V kampani „Váš věk zůstane tajemstvím“ uvedly sérum Growth Factor Intense s FGF2-STAB® – revoluční látkou, o kterou kosmetický průmysl bojoval desítky let.

Žádné jehly. Žádné invazivní zákroky. Jen viditelné omlazení. A přitom přírodní složení. Zkrátka něco, za co by se každá žena upsala ďáblu.

Elixír mládí existuje. A je z Brna

Kosmetický průmysl dlouho snil o využití růstových faktorů. Jsou totiž jako elixír mládí. Obnovují tvorbu kolagenu a elastinu, dvou látek klíčových pro pevnost a pružnost pleti. Jenže růstový faktor FGF2 se při běžné teplotě rozpadá za pár dní. I při použití chemických stabilizátorů. Až Enantis, lídr v proteinovém inženýrství, přišel s průlomem.

Vyvinuli FGF2-STAB® – mimořádně stabilní růstový faktor, který ale zachovává a nemění jeho aktivitu a funkci. „FGF2 je při pokojové teplotě stabilní pouze 2 týdny, zatímco FGF2-STAB® je stabilní po dobu 2 let. Navíc se s látkou může manipulovat i při vyšší teplotě, což je klíčové pro výrobu a přepravu kosmetiky,“ vysvětluje vedoucí aplikovaného vývoje Enantis Jan Herudek.

Přitom pro stabilizaci nepotřebovali jediný konzervant. „Růstový faktor není syntetický, ale vyrábí se v bakteriích procesem fermentace, po které se následně vyizoluje čistý růstový faktor. Když to přeženeme, produkce FGF2-STAB® je podobná výrobě fermentovaných produktů jako např. kombucha , z,“ doplňuje s nadsázkou Herudek.

A tak přichází obří konkurence pro botoxy a invazivní zákroky v salonech krásy, za které ženy utrácí desetitisíce. „V anti-age segmentu se FGF2-STAB® stává klíčovou látkou nové generace, která posouvá krémy a séra od povrchového efektu k opravdové obnově tkání,“ říká Marek Atanasčev, výkonný ředitel Enantis.

Enantis se stal Firmou roku 2025 Jihomoravského kraje a za FGF2-STAB® získal ocenění od Estée Lauder. „Potvrzuje to zájem globálních hráčů o tuto technologii,“ dodává Atanasčev.

Váš věk zůstane tajemstvím

Z laboratoře na poličku zákaznicím vedla cesta přes spolupráci s LOBEY – brněnskou přírodní kosmetikou. Výsledek? Growth Factor sérum Intense – luxusní péče, která funguje a má viditelné výsledky. Bez jehel, bez bolesti. Stačí dvakrát denně nanést na pleť. A čísla? 95 % žen ve studii potvrdilo regeneraci pleti, 85 % redukci vrásek. To nejsou sliby, to jsou fakta.

„Enantis i LOBEY Laboratories patří do dynamického inovačního ekosystému jihomoravského kraje. Kombinují špičkový výzkum s praktickým know‑how v kosmetice, čímž vzniká silný lokální inovativní řetězec se světovým dopadem,“ komentuje Atanasčev.

Uváděcí kampaň „Váš věk zůstane tajemstvím“ odstartovala obří zájem žen o přírodní neinvazivní anti-age péči. Záštitu celému projektu dala první dáma České republiky Eva Pavlová, ambasadorkou séra se stala influencerka Kateřina Routová. A za první měsíc? Sérum bylo vyprodáno a LOBEY muselo pospíchat s další výrobou.

Bouře na e-shopu byla jen začátek. Příběh české inovace pokračoval symbolicky. Ve funkcionalistické vile Tugendhat, kde zástupci firem LOBEY a Enantis za přítomnosti více než třiceti inspirativních žen z byznysu, kultury i veřejného života pokřtili výsledek jejich práce – sérum proti vráskám, které opravdu funguje.

„Celý křest byl oslavou týmového ducha a společného úsilí. Připomněl nám, že inovace vznikají, když se nadšení a schopnosti lidí spojí ve společném cíli. Za to patří velké díky i LOBEY.  Věřili od samotného začátku a chtěli s námi spolupracovat,“ dodává Atanasčev. Věda se proměnila v krásu a český podpis míří do světa.

MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?
Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem

Šimon Pánek Člověk v tísni
Komunita a lidé
Komunikace je důležitá, je ale potřeba nepodléhat emocím
Marek Prokop
Komunita a lidé
Digitál budeme vyhodnocovat jako print 
250911-ZlatyStrednik-2194
Komunita a lidé
Jsem kapitalistka v nezisku. A dává mi to smysl
