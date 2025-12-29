Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

V in-store marketingu nejlépe prodávají emoce

  • Advertorial

Zakomponujte do in-store nosiče emoce a budete mít jistotu, že přitáhne mnohem větší pozornost.

Lidé zapomenou, co jste jim řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se díky vám cítili. I když je tento citát, jehož autorkou je americká spisovatelka Maya Angelou, starý už několik desítek let, vystihuje dokonale podstatu in-store marketingu. Přesto (anebo právě proto), že žijeme v digitální době ovládané umělou inteligencí, zákazníci při nákupu očekávají zážitek a emoce jsou tím, co přitahuje pozornost a ve finále i prodává. Kvalitně navržené in-store nosiče na to pamatují a už ve stádiu návrhu s emocemi promyšleně pracují.

Zapojení emocí = úspěšná kampaň

O tom, že emoční zapojení hraje významnou roli ve spotřebitelských rozhodnutí, není pochyb. Například Gerald Zaltman, který je profesorem na Harvard Business School, na základě svých zkoumání došel k závěru, že až 95 % nákupních rozhodnutí neděláme na základě logiky, ale právě skrze emoce.

Průzkum, který v roce 2023 uskutečnila společnost Euromonitor International, ukázal, že 73 % lidí pociťuje ve svém životě úzkost a nakupování vnímají jako něco, co dokáže vyvolat pozitivní pocity. Více než polovina respondentů navíc uvedla, že cíleně nakupují tam, kde mohou očekávat nějaký zážitek.

Magazín Fast Company zase provedl analýzu 1 400 studií z IPA dataBANK a zjistil, že pokud jsou v reklamní kampani zakomponovány emoce, její úspěšnost je dvakrát větší. Konkrétně činí rozdíl 31 % oproti 16 %.

Čtyři základní emoce

„V současné době mají zákazníci na výběr obrovské množství možností a s tím spojených i možností úniku. Je proto mimořádně důležité nejen upoutat jejich pozornost na první pohled, ale také nabídnout jim něco, co tu pozornost udrží a osloví je. Emoce propsané do in-store nosičů tuto schopnost mají a v naší agentuře jsme přesvědčeni, že jejich význam do budoucna stále poroste,“ říká Dana Běloušková, ředitelka in-storové agentury POS Media a potvrzuje tak i trend, který byl stěžejním letošního ročníku POPAI Days – a totiž důležitost lidského kontaktu v době AI.

Ačkoli starší teorie mluvily o šesti základních emocích, v současné době se uvádí čtyři základní emoce: radost (štěstí), smutek, vztek (znechucení) a strach (překvapení). Úspěšná kampaň by proto u zákazníka měla alespoň jednu z nich vyvolat. V ideálním případě by se měla propsat do všech jejích složek, ať už se jedná o grafiku nebo například copywriting.

Emoce u in-store nosičů

„In-store nosiče, které v POS Media navrhujeme, nikdy nejsou jen pouhou prezentací produktů, ale vždy se do nich snažíme zakomponovat emoce tak, aby zásah byl co nejúčinnější a nosiče poskytly zákazníkům nákupní zážitek,“ vysvětluje Dana Běloušková.

Příkladem takového nosiče může být například shop-in-shop, který agentura realizovala pro značku Kit Kat. „V tomto případě byl shop-in-shop navržen tak, aby navodil v zákaznících pohodovou a odpočinkovou atmosféru spojenou s rodinným prostředím. Při jeho navrhování jsme přirozeně vycházeli z toho, že naprostá většina lidí má domov a rodinu spojenou s pozitivními emocemi. Snažili jsme se tak přinést na prodejní plochu intimitu domácího prostředí,“ říká Dana Běloušková.

Ve zcela jiném duchu je potom navržen shop-in-shop Old Spice, který pochází rovněž z dílny POS Media. Cílem shop-in-shopu bylo promítnout do něj energii a svobodu festivalové atmosféry a s ním spojeného pocitu štěstí a radosti. Vzniklo tak vystavení plné energie a pozitivních emocí.

Na emoce majitelů domácích mazlíčků zase cílí shop-in-shop pro značku Purina. „Vycházeli jsme z toho, že každý chovatel svou kočku miluje. Kočku jsme proto prezentovali v roli celebrity umístěné na pódiu, k němuž vedou schody potažené červeným koberce. Podpořili jsme tím opět emoci radosti a štěstí,“ vysvětluje Dana Běloušková.

Picture of Externí autor

Externí autor

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-52
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?
Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem

MAM Exkluzivně v časopise

Šimon Pánek Člověk v tísni
Komunita a lidé
Komunikace je důležitá, je ale potřeba nepodléhat emocím
Marek Prokop
Komunita a lidé
Digitál budeme vyhodnocovat jako print 
250911-ZlatyStrednik-2194
Komunita a lidé
Jsem kapitalistka v nezisku. A dává mi to smysl
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ