Svět nábytku ožívá: FAVI představil reklamní spot vytvořený s pomocí AI

FAVI, největší online vyhledávač nábytku, představil novou televizní kampaň, která podle společnosti posouvá komunikaci značky do emocionálnější a vizuálně podmanivější roviny. Na kampani pracoval marketingový tým FAVI, který reklamní spot vytvořil pomocí umělé inteligence.
Vize online vyhledávače nábytku FAVI byla v začínajícím roce 2015 jasná – udělat výběr nábytku na internetu snadný a dostupný pro každého. Nyní se chce jako značka posunout dál a ukázat, že „není jen praktickým pomocníkem, ale někým, kdo chápe, že domov je mnohem víc než jen čtyři stěny“.
Za celým konceptem reklamního spotu stojí kreativní duo tvořené Václavem Píšou a Jakubem Smoljakem. „Pro FAVI jsme navrhli koncept, který byl od počátku designován pro AI multiplikaci. Střih spotů zůstává stejný, ale pomocí syntetických hlasů, AI lipsyncu a generovaných prostředí měníme celý kontext. Tam, kde byste dříve měli jeden spot, teď klient získal tři plnohodnotné reklamy,” vysvětlují.
Magický svět hledání nábytku
„Cílem této reklamy je ukázat, jak to funguje, když člověk FAVI používá. Protože to, že FAVI má nábytek a hodně nábytku, už lidi za ty roky a mediální spendy vědí. Teď je naším cílem ukázat, co se děje, když člověk FAVI používá,“ popisuje Smoljak.
Proto se také v hlavní roli objevuje hrdinka Míša, která cestuje magickým světem plným nábytku, pohybu a fantazie až do rozhraní FAVI v telefonu koncového uživatele. Není ale jen pozorovatelem virtuálního světa, ale zároveň přímo ovlivňuje, jak se nábytek kolem mění podle jejích přání, tedy například podle druhu nebo barvy. Reklamní spot tímto způsobem ukazuje, jak si zákazník může pomocí filtrů svět nábytku maximálně uzpůsobit svým potřebám.
Když tvoří AI: Nový pohled na reklamu
Kreativní tým FAVI využil pro vizuální část spotu generativní 3D modelování. Nábytek a prostředí tak vznikaly digitálně, bez nutnosti reálné scény.
„S animátory jsme vymodelovali celý svět v Blenderu a připravili jednoduchou animaci, která ukazovala, jak Míša na nábytku proplouvá fantazijním světem až do telefonu. V samotné postprodukci už pak jen pracujeme s jednotlivými kusy nábytku, na které nasadíme Míšu, a animaci spojíme s natočeným materiálem. Všechno to do sebe zapadne a funguje,“ popisuje Václav Píša.
Hlavní zapojení umělé inteligence spočívalo v hlasovém doprovodu, který zajistila technologie AI voice-overu. Ta umožňuje převést text do přirozené řeči v různých jazycích, tedy bez potřeby klasického dabingu. Aby ale výsledek nepůsobil chladně nebo odtažitě, bylo důležité zvolit správného partnera pro jeho tvorbu. Tím se stalo kreativně-technologické studio Brainz Studios.
„Pro nás ve FAVI je klíčové, abychom v komunikaci působili lidsky. Proto jsme pro tvorbu syntetického hlasu nehledali jen někoho, kdo ovládá technologii, ale kreativního partnera. Brainz Studios v sobě unikátně kombinují technologickou špičku s citem a řemeslným know-how,” vysvětluje tým FAVI.
Výsledkem je variabilní kampaň, kterou lze snadno přizpůsobit pro více trhů. Mimo Česko tak bude vysílaná i na Slovensku a v Maďarsku. Bez využití AI by bylo podle FAVI nutné natáčet samostatné verze pro každý trh, včetně dabingu a úprav scény, což by bylo časově i finančně výrazně náročnější.
Pohled do zákulisí
Projekt vznikl pod vedením producentky Barbory Pošepné ve spolupráci s produkcí Seeya a agenturou KW Creative. Na výsledné podobě spotu se výrazně podepsalo i 3D & VFX zpracování, za kterým stojí Vojtěch Beznoska. Za produkcí spotu stojí tým Dogga Clan. Originální byl i přístup režie – síly spojili tři režiséři, a to Václav Píša, Jakub Smoljak a Daniel „Daivi“ Vitešník.
„Nepoužíváme AI proto, že je to trendy, ale proto, že nám umožňuje dělat zajímavější a odvážnější věci s menším rozpočtem. Frajeřina podle mě není dělat velké věci s velkým rozpočtem, ale dokázat vytvořit silnou emoci i s omezenými zdroji. A právě o tom tahle kampaň je – o odvaze, nápadu a chuti posouvat značku dál,“ vysvětluje CMO/COO FAVI Jakub Macenauer.