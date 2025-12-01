Stará myslivecká představuje nový televizní spot s Davidem Švehlíkem

Stará myslivecká vstupuje do nové éry. S filmově laděným TV spotem „Moment výjimečnosti“ přichází nová tvář značky – herec David Švehlík. Kampaň staví na myšlence, že výjimečný může být každý z nás, každý je totiž součástí velkých, významných věcí. A i tyto výjimečné okamžiky si následně zaslouží výjimečné pití.
Palírna U Zeleného stromu, nejstarší palírna v Evropě, pokračuje v dlouhodobém budování značky Stará myslivecká jako výjimečné whisky, která spojuje tradici, řemeslnou kvalitu a moderní pohled na mužskou eleganci. Stará myslivecká se přirozeně posouvá dál a otevírá novou kapitolu své komunikace – výjimečnost posouvá do klidnější, civilnější podoby. Blíž k současnému gentlemanovi, pro kterého je sklenka dobrého pití přirozenou součástí výjimečných chvil, nikoli pózou.
Novou tváří Staré myslivecké se stává herec David Švehlík. V kampani ztělesňuje „tichého pozorovatele“ – důstojného, vnitřně hlubokého muže s pevným morálním kompasem. Muže, který je citlivý na pravdu, krásu a rovnováhu v lidech i ve světě kolem sebe. Člověka, jenž si váží klidu, jemnosti a přirozené elegance a pro kterého je styl především výrazem autenticity, ne maskou. Muže, který ví, že opravdová síla se neprojevuje hlukem, ale klidem. A právě tato kombinace vnitřní síly, citlivosti a civilnosti odpovídá hodnotám Staré myslivecké – whisky, která se pije, když chceme něco skutečně ocenit, ne když potřebujeme dělat dojem.
Film ve filmu
Nový TV spot „Moment výjimečnosti“ je vystavěný jako film ve filmu. Děj začíná ve chvíli, kdy končí natáčení – padne poslední klapka, ruch štábu postupně utichá a světla zůstávají jen tlumeně rozsvícená. Pro většinu je to konec dne. Pro hlavního hrdinu naopak začíná okamžik, který se vryje do paměti. David Švehlík se rozhodne ještě neodejít. Zůstává na scéně, na chvíli se zastaví, nalije si sklenku Staré myslivecké a v tichu se dívá na prázdné kulisy. V této zdánlivě obyčejné chvíli přichází vědomí, že právě tyto malé, osobní momenty jsou těmi nejvýjimečnějšími – a zaslouží si výjimečné pití.
Spot pracuje s motivem, že výjimečný je každý z nás. Ne proto, že stojí před kamerou, ale proto, jak dokáže být přítomný v okamžicích, které si vědomě vybírá pro sebe a pro své nejbližší. „Stará myslivecká je pro nás symbolem české výjimečnosti – v řemesle, tradici i v tom, jak umíme prožívat chvíle, na kterých opravdu záleží. Hledali jsme tvář, která nebude přehrávat, ale bude žít přirozeně v duchu toho, co značka reprezentuje – s klidnou vnitřní silou, citem pro krásu a respektem k okamžiku. David Švehlík v sobě přesně tuto rovnováhu má. Nový spot proto není o velkých gestech, ale o tichém momentu, který si zapamatujete,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.
Managing director České produkční Jaroslav Novotný dodává: „Nechtěli jsme další reklamu, která bude přidávat hluk do už tak hlučného světa. Pro Starou mysliveckou je mnohem pravdivější chvíle, kdy všechno ztichne, světla se ztlumí a člověk má pár minut jen pro sebe. Proto jsme se rozhodli zasadit děj do momentu po skončení natáčení – když hlavní herec zůstane sám na scéně a může si skutečně uvědomit, co právě prožil. Teprve v takovém momentu vynikne, jak výjimečná dokáže být obyčejná chvíle. A právě tam má svoje místo sklenka výjimečné Staré myslivecké.“
Nový spot „Moment výjimečnosti“ bude nasazen v televizním vysílání a v online prostředí od 24. listopadu až do 22. prosince. K 30sekundové televizní verzi vzniknou i kratší formáty pro sociální sítě a online kampaň, která bude rozvíjet téma výjimečných momentů v každodenním životě. Natáčení probíhalo v prostředí baru Forbína, který se nachází přímo naproti Národnímu divadlu vedle kavárny Slavia. Právě tato lokace dodala podle palírny spotu výrazně filmový charakter a podtrhla jeho autentickou atmosféru, umocněnou výhledem na historické centrum Prahy.
Samotná příprava a výroba spotu proběhla v intenzivním tempu během pěti týdnů, přičemž vývoj kreativního konceptu a výběr hlavní tváře značky zabral přibližně půl roku. „Spolupráci s Davidem Švehlíkem jsme od začátku koncipovali jako dlouhodobé partnerství. Navazujeme dalšími fázemi kampaně, které budou pokračovat v online prostředí, v rámci eventů či dalších PR aktivit. David Švehlík zůstává hlavní tváří značky i pro nadcházející období,“ dodává Rajdl.