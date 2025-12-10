Zadavatelé a značky
Skip Pay v nové kampani vytvořené pomocí AI ukazuje, že dobírka je „nejlepší“ způsob, jak se nechat obrat

S vrcholem nákupní sezóny se v honbě za nejlepší nabídkou Češi častěji vydávají i do neznámých e-shopů. Falešný pocit bezpečí jim zhruba v 30 procentech případů přináší dobírka. Skip Pay v nové kampani ukazuje, že je tato platební metoda přežitá a zákazníci dnes mohou platit za zboží, které už skutečně viděli – a to levněji než s dobírkou. Kampaň si fintech vytvořil in-house za pomoci AI nástrojů.

Dobírka v českém prostředí dlouhá léta fungovala jako nejbezpečnější platební metoda, co se týče nákupu na dálku. V moderní e-commerce jde podle Skip Pay o překonaný způsob placení – přesto se tento fenomén v Česku těší velké popularitě, zejména mezi staršími generacemi. S blížícím se vrcholem nákupní sezóny proto fintech spouští kampaň „Stop dobírce“, v níž s humorem připomíná, že dobírka je pro zákazníka často tou nejméně výhodnou metodou. Stojí víc, trvá déle a neposkytuje ani bezpečí.

Hlavní postavou kampaně je Karel Obírka, archetyp staromilského zákazníka, který si raději připlatí za zalepenou krabici, než aby zásilku v klidu otevřel a zkontroloval, zaplatil až pak, a ještě na tom ušetřil. Kampaň cílí na zákazníky i e-shopy a ukazuje, že svět se posunul – jen dobírka zůstala stát ve dveřích.

„V posledních týdnech například v Česku zažívá renesanci podvod s cihlou. Přijde vám balík na dobírku, a protože jich očekáváte víc, zaplatíte. Až po rozbalení zjistíte, že přišlo nevyžádané zboží neodpovídající ceně, kterou jste zaplatili, a od jiného odesílatele, než jste očekávali,“ říká Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.

„A přesně o tom je dobírka. „V lepším případě jen připlatíte, v tom středně špatném se zboží nebude líbit a až do dokončení vratky vám zablokuje peníze, a v tom nejhorším se stanete obětí podvodu. Přitom na více než 33 000 českých e-shopech najdete mezi platebními metodami i Skip Pay. S odloženou platbou získáváte to, co byste chtěli u dobírky, tzn. platíte až po převzetí, ale navíc se můžete na zboží podívat a ujistit se, že je to opravdu to pravé. Vyhnete se tím riziku a ušetříte peníze. Stejně jako váš obchodník, pro kterého je tento proces pohodlnější a levnější, protože se mu nevracejí nevyzvednuté balíky,“ vysvětluje.

Hlavním prvkem kampaně jsou videa nákupními trampotami zmiňovaného Karla Obírky – třeba když si objedná pánské plavky a přijdou mu růžové dámské, nebo když si po zaplacení rozbalí „zaručeně pravé“ brýle BAY RAN.

Celkem čtyři krátká videa a jedno dlouhé, hlavní, vidělo na Youtube, Instagramu a TikToku za první dva týdny přes milion diváků. Veškerá videa si Skip Pay vytvářel in-house prostřednictvím AI nástrojů a konzultoval v rámci dlouhodobé spolupráci s FYI Prague.

Prompty pro video i statické podklady byly generovány s pomocí ChatGPT, který zajišťoval konzistenci postav i scén, statické obrazové podklady pro scény byly vytvořeny pomocí Nano Banana a oživeny s Veo 3, Kling 2.5 a Sora 2 podle charakteru děje.

Součástí je i landing page stopdobirce.cz, která přehledně mapuje nevýhody této platební metody, z nichž všechny lze překonat odloženou platbou. Svá dobrozdání přitom připojily i partnerské e-shopy. „Dobírku jsme zrušili, protože jich 20 procent skončilo nevyzvednutých a firmě tak ročně vznikaly statisícové škody,“ říká Jakub Lorenc z VIF.

„Častěji u nás nakupují klienti s odloženou platbou než ti, kteří používají dobírku. Je to především kvůli tomu, že si mohou doma v klidu vyzkoušet, zda jim objednané zboží bude sedět, a nemusí v tom mít uložené svoje peníze. To je hlavní důvod, proč máme odložené platby v košíku,“ komentuje Michal Bilka z Astratex.

 Vizitka kampaně:

  • Produkční agentura​​: Skip Pay
  • Značka​​​: Skip Pay
  • Nasazení​​​: 26. 11. 2025 – 20. 12. 2025
  • Obor: ​​​​E-commerce, FinTech
  • Mediamix​​​: Online, Social
  • Režie: ​​​​František Brož
  • Střih​​​​: František Brož
  • Creative director​​: František Brož

